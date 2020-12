Panista propone controlar ingreso de británicos a México por variante de Covid-19

Rigoberto Mares Aguilar, diputado federal del PAN, exigió al canciller Marcelo Ebrard que implemente controles sanitarios para ciudadanos que provienen de Reino Unido como lo realizan otras naciones, a fin de evitar que la nueva cepa de coronavirus ingrese a nuestro país.

El legislador panista recordó que la llegada ayer del vuelo 243 de British Airways, proveniente de Europa debe tener un seguimiento epidemiológico y de diagnóstico por laboratorio para descartar la introducción de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 al país, que ha confinado a 20 millones de británicos en Reino Unido.

Por ello, Mares Aguilar exigió al canciller, limitar o restringir el ingreso de residentes de ese país a México para actividades no esenciales, con objeto de no darle fuerza a la pandemia que aún no se controla.

En Dover, Reino Unido un anuncio indica que la frontera con Francia está cerrada debido a la alarme de la nueva cepa del coronavirus. Foto: AFP

El legislador federal enfatizó además que, Jorge Alcocer, secretario de Salud, debe hacer “un esfuerzo para una coordinación más acertada, junto con el análisis de evidencias científicas para evitar que esta difícil pandemia se recrudezca en México”.

Asimismo, Mares llamó a reforzar la verificación de las pruebas PCR a todas las personas

procedentes de todos los países de Gran Bretaña ante la amenaza de una cepa más contagiosa al original coronavirus, esto, en caso de que Marcelo Ebrard no adopte medidas sanitarias como académicos y científicos han exigido.

Finalmente, el diputado michoacano expresó que “no podemos arriesgarnos otra vez y a que esta nueva cepa ingrese a México. Si podemos evitarlo, hagámoslo desde esta noche con medidas que en una semana, la gente lo va a agradecer. No deseamos volver a ver escenas irresponsables por apostarle a la buena fe social que aún no prevalece en el país y en donde se requieren de medidas nuevas para promover la solidaridad social”, concluyó.

