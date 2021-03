Panistas denunciarán ante Fiscalía uso electoral de programas sociales

La bancada del PAN en el Senado presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra de Morena por el uso electoral de los programas sociales, que son delitos federales.

Las senadoras del Partido Acción Nacional acusaron a Morena de hacer uso de los programas con fines electorales de cara al proceso de este año, en particular la aplicación de la vacuna anti Covid 19.

En conferencia de prensa virtual, las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Alejandra Reynoso Sánchez calificaron de inaceptable que el partido en gobierno se aproveche de la necesidad de la gente y recordaron que este delito está penado y tipificado en el Código Penal Federal.

Gálvez Ruiz anunció que Acción Nacional presentará en los próximos días una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue y castigue este uso electoral que se ha evidenciado en los últimos días.

Recordó que el pasado fin de semana, el partido en el gobierno subió a la red social un tuit, que después fue borrado, en el que aseguraba que distribuían y aplicaban la vacuna contra el Covid 19 de manera gratuita, lo que dijo, es inaceptable.

Además, lamentó que el Presidente anuncie, a unos meses de las elecciones en varios estados de la República, que aumentará la pensión para adultos mayores y reducirá la edad para que la reciban, cuando esta última medida ya se aplicaba desde el sexenio pasado.

“Se está usando la pensión y la vacunación, la necesidad de la gente con usos electorales. El gobierno no ha podido generar los empleos que se requieren. No cabe duda que, para ellos, prometer no empobrece”, señaló.

Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, se sumó a la denuncia por el uso electoral de programas del Gobierno Federal en el mensaje al llamando al voto por Morena.

Refirió que en el tema de pensiones para adultos mayores hay un uso electoral con militantes de Morena, desde la dirigencia del partido hasta el último militante.

"La pensión para adultos mayores ya se venía dando en las anteriores administraciones a partir de los 65 años, este gobierno llega y lo incrementa a 68 años, y ahora anuncian con bombo y platillo que ellos lo van a reducir a 65 años. Las cosas que se hacían antes las quieren repetir porque no les salen sus cuentas electorales", expresó.

