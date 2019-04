Para entender el “ABC de la política” se tiene que acabar con la corrupción: AMLO

Al ofrecer un mensaje a medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para entendernos bien el “ABC de la política”, se tienen que acabar con la corrupción porque ese es el principal problema del país.

Nada ha dañado más a México; por la corrupción hay violencia y pobreza.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo manifestó que la corrupción es el cáncer que está destruyendo al país y segundo, la justicia, ya que no les corrupción y la justicia les importaba, porque se dedicaba a saquear.

Aseveró que en tercer lugar es La Paz, pero La Paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, porque no se resolverá la inseguridad con el uso de la fuerza, porque “había una enajenación, porque el mal no se puede enfrentar con el mal, sino con el bien”.

López Obrador aseguró que se está trabajando paga acabar con la corrupción, haya justicia y paz, pero “mis adversarios, los conservadores y la prensa fifi quisieran que abandonáramos los propósitos fundamentales, yo he ido a Minatitlán 50 veces, más que otro”.

Afirmó que sobre la violencia en esa región se está atendiendo el problema, pero no va a ser el periódico Reforma quien me dicte la agenda o me ponga la agenda.

El Primer Mandatario refirió que las Fiscalías son autónomas, tanto la Federal como de los Estados, y ese fiscal, el de Veracruz, lo puso el gobernador Yunes, pero hay una autonomía, “pero yo no tengo problema de conciencia y trabajo todos los días para garantizar La Paz y seguridad del país”.

Dijo entender la desesperación de los conservadores porque ya no pueden saquear. La exigencia de justicia es de conservadores, se le preguntó y López Obrador respondió que básicamente.

“Vean el Reforma da ayer y hoy. Hablando de ética pública una manta donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa, pero porque poner la manta con mi dirección, no lo hicieron otros medios, ?no les parece de mal gusto?. Que no se la dan de gente de bien, es un conservadurismo muy peculiar, no quiero agregar un adjetivo porque sería nota”.

Andrés Manuel López Obrador comentó que no tiene enemigos, sino adversarios y que no odia a nadie, “pero llevar las cosas a esos extremos, ¿o todo se vale? Yo no tengo ningún problema".

“Lo comentó porque se dan baños de pureza y lo que más rechazó, detesto es la hipocresía, eso es el tema, la hipocresía en el conservadurismo, pero voy a ir a Minatitlán y la gente de ahí sabe que estamos haciendo todo lo que nos corresponde para llevar a cabo la seguridad ahí y en todo el país”.

Dejó claro que destrozaron el país los corruptos, pero no con todo, porque todavía hay una reserva de valores.

“Lo de Minatitlán lo usaron para ese propósito, dónde está Andres Manuel que no se manifiesta colonia no fuera sensible, yo lucho por principios, le tengo un profundo amor al pueblo y eso me impulsa a enfrentar las adversidades y ellos quieren que yo me involucre en cosas que no debo, pero la gente está consciente. Ellos y la prensa y ese periódico si sigue así va a terminar como un pasquín”.