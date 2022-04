Pase lo que pase Morena no tendrá los votos del PRI: Alejandro Morena

Nada ni nadie nos van a doblar, ni nos van amedrentar, señaló el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien advirtió que pase lo que pase Morena no tendrá los votos del tricolor.

Los 70 diputados priistas unidos y en conferencia de prensa, donde el dirigente del PRI negó que vayan a ser culpable de las altas tarifas eléctricas, y aclaró que, por el contrario, están demandado tasa cero y fortalecer el campo que está destrozado y que durante este gobierno se ha olvidado.

Te recomendamos: Aprueban diputados votar reforma eléctrica durante Semana Santa

Alejandro Moreno reiteró que su voto será en contra, “lo sabe Morena que no va a pasar y no los van a tener hoy (los votos) y no los va a tener el domingo, pase lo que pase”.

El también diputado del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido busca mejores condiciones para los mexicanos, para el campo para muchos sectores, que haya luz para los mexicanos, no cara, por el contrario.

Por su parte, Rubén Moreira, manifestó que el partido está listo y cuenta de ello es que hoy estaban preparados para pernoctar y mañana entrarle al debate, “hasta ya teníamos la lista de oradores”, pues el coordinador de los diputados negó que tengan reservas, pues aclaró que van a votar en contra en lo general y por tanto, no habrá reservas, sobre la iniciativa del presidente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otro lado, al hablar sobre la revocación de mandato, el dirigente nacional dijo que quedó claro que no se cumplió con el 40 por ciento de los votos y eso no es válido, simplemente, fue un fracaso eso, sería lamentable que se regresara a prácticas, que a la vista de todos quieran usar las instituciones de justicia “no nos van amedrentar no nos van a doblar”.