Pedirá AMLO a Biden ampliar T-MEC a América, apoyo a pobres y eliminar la política injerencista

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante los encuentros bilaterales en Mexico que sostendrá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, los días 9 y 10 de enero próximo, le pedirá 3 cosas: ampliar el Tratado de Libre Comercio a toda América, desatollar un plan de apoyo a los pobres y que se elimine la política injerencista de los estadounidenses en el Continente.

Desde Chetumal, Quintana Roo, López Obrador dijo en su mañanera que en primer lugar pedirá a Biden que amplíe el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá al resto de los países latinoamericanos.

“Que se constituya una región en toda América, de lo que ya sabemos el Tratado de América del Norte se amplíe en toda América”, señaló.

Esto, con el objetivo de “buscar la sustitución de importaciones. Que se produzca en América lo que consumimos y va a ser la región más importante del mundo y se requiere mantener equilibrios económicos, comerciales para que no haya hegemonías y que no se use la fuerza”.

El presidente argumentó que la intención es dar apoyo a quellos países que considera no están respaldados con tratados de esta índole.

“Es que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe, porque desde hace más de medio siglo no hay ningún plan para apoyar a países pobres. También con el propósito de que la gente tenga oportunidad de trabajo y que la gente no se vea obligada a emigrar”, apuntó.

En este sentido recordó que el último plan que se aplicó en la región fue la Alianza para el Progreso, cuando John F. Kennedy fungía como mandatario de EU

Finalmente, como tercer punto, planteó que se elimine la política de intervención de EU en otros países: “que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como en Perú, porque el que estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas”, acusó.