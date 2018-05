Pedro Kumamoto denuncia amenazas de muerte en discurso contra cúpula política

Guadalajara, Jalisco.- Pedro Kumamoto, candidato al Senado por la vía independiente se mostró molesto por la campaña sucia que han hecho contra él y contra los candidatos independientes a diputado local y federal emanados de la plataforma #VamosAReemplazarles y de la agrupación Wikipolítica y sobre todo por él "detestable tono de las campañas políticas en Jalisco".

He escuchado que hasta nos van a matar. Y aquí estamos, no tenemos precio no tenemos vínculos con poderosos, vamos a señalar cada acto de corrupción que veamos

Pedro Kumamoto

Dejó en claro que si “algo le pasa a mis compañeros, si algo me pasa a mí, los que hoy promueven la violencia tendrán que pagar las consecuencias”

Lamentó que es triste que personas con las que "me enorgullecía competir, se presten a este juego sucio."

Exigió " Merecemos que no nos traten de forma condescendiente solo por ser jóvenes y pensar diferente. Merecemos que nos tomen en serio y que nos traten con respeto, como nosotros los hacemos con ellos.”

Dejo en claro "Nuestra fuerza política no se vende, no se compra, no se debe a nadie más que a quienes nos muestran su convencimiento todos los días en las calles. Nuestra fuerza política no se debe a nadie más que a ti, que estás viendo este video, y este es precisamente el momento de defenderla.”

Política Candidata del Frente en Chilpancingo denuncia amenazas de muerte

El sistema está enojado

Quienes lideran los partidos políticos en Jalisco y a nivel nacional "Están muy enojados con nosotros, porque nuestras convicciones no tienen precio, porque nuestra fuerza política no se vende".

Reiteradamente indica se les ha dicho "con ellos sólo vamos a construir acuerdos en beneficio de quienes buscamos representar y nunca en beneficio de sus compadres".

Sostuvo "Están enojados porque en 2015, algunos de sus operadores de acarreo nos ofrecieron conseguirnos firmas necesarias para estar en la boleta, para que “No nos asolearamos tanto”, para deberles un favor y les dijimos que no."

También "Están enojados porque nuestra fuerza política no ha sido comprada por nadie. Porque cuando me crucé con Salinas de Gortari, el 5 de noviembre de 2015 en un evento público, se acercó y no le regalé más de 3 minutos de mi tiempo y una fotografía, para que no tuviera ni la más mínima oportunidad de chantajearnos."

Añadió a su vez "Están enojados porque en diciembre de 2015, en la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla me invitó a cenar en su casa con el Bronco y le dije no, para que ningún poder fáctico de nuestro estado tuviera el argumento de que me reuní con ellos, por debajo de la mesa, en silencio".

Justicia Fiscalía comprobará con pruebas de ADN si cadáveres son de familia de Celaya

Aristóteles Sandoval y las juntas en Casa Jalisco

Están enojados, porque cuando impulsamos “Sin voto no hay dinero, Aristóteles Sandoval, gobernador de nuestro estado, me invitó a una de esas juntas que tiene en Casa Jalisco a puerta cerrada para pactar y, en cambio, le propusimos y transmitimos toda la junta en vivo y en directo por Facebook, porque no tenemos absolutamente nada que esconder."

Están enojados porque el año pasado, "Líderes de partidos políticos que hoy presumen ser el cambio, me buscaron para ofrecerme cuotas, para que en las listas de plurinominales de sus partidos entraran “los chavos que me acompañan” y les dije que no".

Agregó, "Les dije que el permiso de aparecer en la boleta nos lo darían las personas firmando y que la oportunidad de tener una bancada, de sembrar un bosque en el Poder Legislativo, nos lo darán las personas con su voto".

Justicia Pruebas en caso de estudiantes cineastas en Jalisco se deben analizar otra vez

Nos hemos dedicado a asegurarnos de que cada voto que obtengamos sea por la convicción de estar votando por un verdadero cambio, que cada voto que logremos sea porque nuestras propuestas son sensatas, son realistas, son incluyentes y colectivas, manifestó Kumamoto.

Exhortó a la ciudadanía que "Ante cada mentira, ante cada golpe bajo, ante cada señalamiento condescendiente, te pedimos que hagas pública tu alegría, tu convicción, tu arrojo por cambiar este país. Ante cada cuenta falsa que hace un comentario nocivo, ante cada mensaje en whatsapp que busca vincularnos con un grupo de poder fáctico, ante cada ataque ruin en un debate o en un espacio público, te quiero pedir, por el bien de la democracia en este el país, que no lo respondas con el enojo y el miedo con el que lo difunden".

Justicia Hallan muerto a ciclista alemán; lo encuentran a unos metros de cadáver del polaco

Justicia Falla estrategia en Jalisco contra el cartel Jalisco Nueva Generación