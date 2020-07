Pega a la oposición la licencia de Vanessa Rubio

MEXICALI. El bloque de oposición en el Senado, que podía frenar las reformas impulsadas por el Ejecutivo, Morena y sus aliados, perdió poder de votación con la salida de Vanessa Rubio y la decisión de su suplente, Nancy Sánchez, de no incorporarse a la bancada del PRI. En entrevista, Nancy Sánchez explicó que se mantendrá neutral y será una legisladora sin partido. Pero aceptó que platicará con otras fuerzas políticas para ver su futuro, sin detallar si ya está en negociaciones con Morena. Hoy trabaja con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“Yo me voy a mantener por lo pronto neutra, y bueno pues, platicar, platicar con todos, para ver cómo ayudamos al país en el momento en el que estamos, la crisis sanitaria que vivimos, que no hay país en el mundo que la haya podido enfrentar. Y creo que debemos dejar un rato asentar los colores, para poder dedicarnos a arreglar al país”, dijo.

Aseguró que aún no ha recibido una invitación formal de Morena para unirse a su bancada, pero no descarta unirse con otros senadores. Además, reconoció que le gustaría apoyar al Ejecutivo para hacer un buen gobierno. En los próximos días trabajará en la elaboración del informe al gobernador, ya que le prometió que no le dejaría tirado con ese mensaje.

En este contexto, los legisladores pactaron un periodo extraordinario para la última semana de este mes, donde se reformarán la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que se darán mayores facultades al Ejecutivo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020), así como la extinción de al menos cinco fideicomisos para que el Presidente obtenga más recursos para atender crisis como la generada por el Covid-19. Morena requiere el voto de las dos terceras partes del Pleno para imponer reformas constitucionales, es decir, de 85 votos en una sesión con la asistencia de los 128 legisladores. Hasta hoy controla 76 votos en el Senado.

Además de estos dos temas nodales para el Ejecutivo federal en la búsqueda de dinero para continuar con sus programas sociales, se prevé que el Congreso discuta también diversos temas como modificaciones a la Ley del Instituto de Salud para el Bienestar; la expedición de la Ley General de Salud Mental; el permiso de la salida de tropas castrenses el 28 de agosto al 6 de septiembre de 2020; la designación de titular de la Dirección General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la ratificación del embajadora de Belice y la designación de magistrado en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral; diversas reformas legales en materia de prisión preventiva oficiosa y reformas en materia de prevención del suicidio. Este viernes, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que ya está en ruta el consenso entre las distintas bancadas para allanar el camino para que avancen estos temas y convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones de manera presencial el 29 de julio para estos propósitos. Con información de Rafael Ramírez