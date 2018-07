¿Peña Nieto endeudó al país por 10 mil mdd a cinco meses de irse? Aquí te explicamos

“La deuda está a nivel histórico, y Peña pide otros 10.000 millones de dólares, a 19 semanas de irse”, tituló el portal Sin Embargo en una nota publicada el pasado 17 de julio que ha sido compartida más de 1.400 veces en Facebook. Pero ambos datos son falsos: la deuda en México ya no se encuentra en niveles históricos como detallamos a continuación y el presidente del país, Enrique Peña Nieto, no pidió 10.000 millones de dólares a Estados Unidos.





En realidad solo se emitió un anuncio para abrir la posibilidad futura a de que el país haga uso de esos recursos; sin embargo, la publicación fue retomada por varios sitios de internet y se ha compartido miles de veces en redes sociales.

La nota retoma el comunicado de la agencia de noticias Reuters fechada el 17 de julio, donde se especifica que “México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares”. Eso efectivamente pasó, se realizó un registro pero no la emisión de la deuda.

Marco Oviedo, economista del banco británico Barclays lo explica mejor y asegura a la AFP que “el problema del malentendido puede radicar en eso, en entender que se hizo un registro, no una colocación o emisión de la deuda. El registro es como un anuncio, solo eso. México podrá hacer uso de esos recursos de manera posterior, no inmediata, y para ello tendrá que emitir una deuda sí, pero no sería por 10.000 millones de dólares”.





“¡Olvídalo! Eso es imposible, si eso sucediera sería catastrófico. Para empezar, el dólar se iría a los 23 pesos o más”, expresa Marco Oviedo, egresado de la Universidad de Yale, quien agrega que el registro de los 10.000 millones de dólares en bonos en Estados Unidos fue un procedimiento burocrático.





Al respecto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González, aseguró que México no realizó una contratación de deuda reciente ya que la que existe es la aprobada desde inicios del presente año por el Congreso.





"Esto ha sido una confusión, no ha habido una nueva contratación de deuda, lo digo con toda claridad, lo que se declara es un registro que se hizo ante la SEC. Quiero dejarlo con toda claridad, no hubo nueva contratación de deuda", aseguró el secretario de Hacienda después de su participación en la Cumbre de la Alianza del Pacífico y el Mercosur el pasado 23 de julio en el estado de Jalisco en México.

Foto: AFP

El registro de un bono y la emisión de una deuda es una actividad financiera que ocurre de la misma forma a nivel mundial de como sucede en México, explica Marco Oviedo. En esta ocasión se registró el instrumento financiero en Estados Unidos, pero una vez que se emita o coloque la deuda, cualquier inversionista en el mundo puede involucrarse en el acuerdo.









El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, rechazó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, haya incrementado la deuda del sector público Federal, ya que este monto -subrayó-, “se redujo notablemente, en tres años, del 48.7 al 42.4 por ciento del Producto Interno Bruto”.

"Es cuestión de enfoque", responde el gobierno





En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, Sánchez Hernández aclaró que tampoco, la administración del presidente Enrique Peña Nieto “ha adquirido una nueva deuda” ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, “debido a que el Programa de Financiamiento 2018, ya concluyó”.





Ante las informaciones que se han dado a conocer que se incrementó la deuda del Gobierno federal, el portavoz gubernamental indicó que todo es cuestión del enfoque que se le quiera dar a lo que se informado.

Foto: Cuartoscuro

“Sugiero leer la nota completa porque es cuestión de enfoques. La misma nota refiere que la deuda total ha pasado de representar el 48.7 por ciento del PIB hacer tres años a un nivel de 42.4 por ciento de este año, es decir ha habido una notable reducción”, expresó.





Dejó claro que México es es el único país del G20 que ha logrado la proyección a la baja de la deuda en relación con el tamaño de su economía.





Eduardo Sánchez Puntualizó que sobre la emisión de reciente nueva deuda, La Secretaria de Hacienda y Crédito Pública (SCHP) ha aclarado reiteradamente que su programa de financiamiento de todo 2018 ya concluyó en estos días, “lo que sucedió fue un registro ante la Comision de Valores de Estados Unidos, siendo este un requerimiento regulatorio e insistimos no implica nueva deuda”.





En este mensaje a medios, el funcionario federal comentó sobre el proceso de descentralización que ha propuesto el ganador de la elección del pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, es una a la que deseo éxito. “Lo que puedo decir es que este Gobierno respeta completamente las decisiones que vaya a tomar el próximo gobierno. Serán definiciones que ellos tomen y les deseamos que les vaya muy bien y que tengan los resultados que ellos esperan”, subrayó.











Campo abierto para AMLO





En una lectura política, asegura el experto de Barclays, este movimiento “se puede leer como que el gobierno quiere hacer un buen cierre, incluso que le den campo abierto a Andrés Manuel López Obrador –presidente electo de México– para que cuando él llegue (a la titularidad del Ejecutivo) tenga disponibles estos bonos sin necesidad de que tenga que pasar por la aprobación del Congreso”.





Sobre el tema de la deuda surgió otra noticia según la cual Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pide a Peña Nieto "justificar a dónde van los 10 000 millones de dólares del préstamo que pidió".

Sin embargo esto es falso, en la conferencia de prensa a la que hacen referencia el próximo presidente de México solo dijo: “Tenemos que analizar. Esto lo va a ver el secretario de Hacienda próximo. Hay que ver a qué proyectos está destinado o cómo se va a ejercer este proyecto… por eso no queremos adelantar nada”.