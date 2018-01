Peña Nieto está nervioso porque su candidato no levanta: AMLO

El precandidato a la presidencia de la república por la coalición Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto a que no se apasione, luego de que en su gira por Jalisco, señalará que dejar pasar los crímenes sería fallar y traicionar a México.

Entrevistado en el aeropuerto internacional de Veracruz, después de una gira de cuatro días por 21 municipios veracruzanos, dejo claro que Peña Nieto no es jefe de partido sino de estado.

Dijo que el Ejecutivo federal está nervioso porque ve que las encuestas favorecen a Morena y su candidato no levanta.

“Ojalá y rectifique, que no se apasione, se aliente, que se serene, yo se que el está viendo encuestas, ve encuestas un día si y el otro también y estamos arriba en las encuestas y su precandidato no levanta, entonces eso lo tiene muy nervioso y quiere ayudarle y entonces se avienta con esas indirectas y se ve mal, porque él no es jefe de grupo ni de partido, él es jefe de Estado”.

López Obrador le recordó a Peña Nieto que su papel es garantizar unos comicios limpios y en paz.

“Él debe colocarse por encima de las diferencias partidistas ese es su papel y garantizar que se respete el voto, la voluntad del pueblo y que haya democracia”.

Sin embargo el precandidato presidencial por Morena pidió además que no lo conviertan en el cuestionador de Peña Nieto, porque no le gusta hacer escarnio.

“Ya lo han convertido en el payaso de las cachetadas, todos lo están atacando. Ve uno los medios. No son los medios los que declaran en los periódicos, los que declaran en la radio, en la televisión porque tengo que dejar de manifiesto que los medios de información en nuestro país están actuando muy bien como nunca se había visto, no tengo ningún reclamo, pero hay muchos ahora que utilizan de blanco a Peña Nieto, entonces yo no quiero hacer escarnio, no me gusta eso y si él anda nervioso, se equivocó no actúa bien está en su derecho, ya la gente está muy clara que hace falta un cambio en el país y yo creo que ya la gente decidió por ya sabes quién”.