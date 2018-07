AMLO agradece felicitaciones de Fox, Calderón y Salinas... aunque se quedarán sin pensión

Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato ganador, agradeció las muestras de apoyo a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari; no obstante, aclaró que estas manifestaciones de afecto no lo comprometerán a regresarles sus pensiones millonarias

"Le agradezco mucho al ex presidente Fox por sus palabras. Estamos en un tiempo de reconciliación y unidad nacional", expresó a su llegada a las oficinas de su casa de campaña de Morena.

Agregó que ese compromiso ya lo hizo con el pueblo de México y no está a discusión. "Eso ya se habló. No van a haber pensiones. Una cosa no quita la otra", reiteró.

Lee también: Así transcurrió la reunión entre López Obrador y el CCE

Estos términos también aplicarían al dirigente sindical de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps, con quien también platicará en su momento, a reserva de que se respete la libertad sindical.

"Les puedo decir que va a haber democracia sindical. No se va a permitir que haya corrupción", dijo sobre las felicitaciones que también le envío Romero Deschamps.

López Obrador explicó que durante el transcurso del día atenderá a los miembros de su gabinete y a aquellos que lo apoyarán en la transición presidencial.

No te pierdas: [Video] Deseo de todo corazón que nos calles la boca, dice Fox a AMLO

Una hora antes de que el virtual presidente electo llegará a las oficinas de Chihuahua 216, Lázaro Cárdenas Batel entró en las instalaciones de Morena.

El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas platicó casi una hora con el político tabasqueño. A su salida evadió responder si López Obrador le ofreció participar en el gabinete o si participará en la transición presidencial.

"No hablamos de eso, creo en lo que está haciendo, creo en lo que representa y he participado por años, apoyando las mismas causas que el ha defendido", aclaró.

También lo han visitado los integrantes de su equipo de transición Tatiana Clouthier y Héctor Vasconcelos.