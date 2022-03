Periodistas famosos deben transparentar sus bienes, insiste AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que periodistas famosos deben dar a conocer su patrimonio, pues acusó que son riquezas mal habidas que se lograron por el contubernio que tenían estos comunicadores con políticos y empresarios corruptos relacionados con el sector Salud.

Al ser cuestionado por una periodista a fin a su administración por el presunto desvío de participaciones federales en el Estado de Michoacán para financiar medios de comunicación, el presidente López Obrador aprovechó la pregunta para insistir en que los periodistas como Carlos Loret de Mola deben dar a conocer sus ingresos.

López Obrador aseguró que en gobiernos anteriores imperaba el negocio de la compra de medicinas y equipos médicos a sobreprecio y estas empresas estaban ligadas a políticos y traficantes de influencias.

En este sentido, dijo que por esta razón se dan campañas mediáticas de ataque en su contra, como la que utilizan sus opositores de niños con cáncer que demandan medicinas.

El presidente aseguró que en la medida que se vaya federalizando el sector Salud, la sociedad podrá ver qué estados no van a participar en este proceso y, también, los ciudadanos van a exigir a sus autoridades rendición de cuentas.

Por eso, de nueva cuenta pidió que el periodista Loret de Mola aclare de dónde obtiene financiamiento de su portal Latinus y también otros comunicadores que aseguró “actúan como mercenarios”. En este sentido, el mandatario federal acusó que de la misma manera que trabajan estos periodistas, actúa la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El presidente aseguró que en tiempos de transformación le ayuda mucho a su régimen que haya periodistas como Carlos Loret, pues tiene oportunidad de confrontar y dar a conocer que, según él, hay periodistas que ganan 15 millones de pesos mensuales.

Agregó que no le enoja que lo ataquen, pues sostuvo que tiene “un escudo protector: mi autoridad moral y eso me da autoridad política y, por eso, los puedo enfrentar, si no, ya me hubieran hecho minilla de peje”, afirmo.

Finalmente, el presidente sostuvo que no son pocos sus opositores, “no solo es (Carlos) Loret, no es solo (Felipe) Calderón, por mencionar a dos personas, son millones. Son como 25 o 30 millones con pensamiento conservador”, dijo López Obrador y, también, acusó a los legisladores del Parlamento Europeo como conservadores.

Estos eurodiputados, el pasado jueves, emitieron un acuerdo para que el gobierno de López Obrador proteja a los periodistas en México. Este llamado provocó que el presidente respondiera con encono, calificando de borregos e intervensionistas a los euroslegisladores.