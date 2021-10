PES, RSP y Fuerza por México pierden su registro

Por no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación en la jornada electoral del pasado 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) oficializó la pérdida de registro de los partidos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

“Fueron las y los ciudadanos quienes eligieron el tamaño de la elección y el tamaño de partidos que tendremos los próximos años”, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova en sesión extraordinaria.

➡️ El @INEMexico confirmó la perdida de registro de 3 #PartidosPolíticos al no obtener el 3% de la votación válida en la elección federal. https://t.co/4QFpKYCeYh pic.twitter.com/UKnNmEbb59 — @INEMexico (@INEMexico) October 1, 2021

Al discutir los dictámenes que marcaban la despedida de las fuerzas políticas, los agraviados coincidieron que no llegar al mínimo porcentaje fue debido a circunstancias extraordinarias durante el proceso de constitución de partidos políticos nacionales derivadas de la emergencia sanitaria causada por la pandemia, resolución tardía por parte del Instituto respecto del otorgamiento del registro como partido político nacional y reducción del financiamiento público para los partidos políticos de nueva creación por parte de la autoridad electoral.

“Por sí no fuera suficiente con el tema de la pandemia generada por el Covid-19 que sin duda mermó el desarrollo del proceso electoral federal, también se sumó a este cúmulo de rarezas, el de intervención ilegal de agentes externos a este proceso, no se puede dejar de nombrar que vivimos una elección plagada de una violencia y coerción criminal que se apoderó del proceso y que no tenemos duda, que influyó, como nunca se había visto en la historia de democrática de nuestro país, los resultados electorales”, acusó en su intervención el representante del PES ante el Instituto, Ernesto Guerra.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, representante de Redes Sociales Progresistas acusó que el proceso electoral no fue justo con la institución política.

“El proceso electoral mexicano adolece de ser abigarrado. (…). Las cuotas que se necesitan, el costo obligan a una profundísima reflexión”, destacó en su intervención.

En el Pleno, Gerardo Islas, representante de Fuerza Por México y su dirigente nacional, habló de desigualdad democrática ante la pérdida de su registro.

“El tiempo no nos fue suficiente, el tiempo que se nos dio en comparación de las demás fuerzas políticas fue menos e inequitativo”, reflexionó y agradeció a su electorado.

En la elección de diputados federales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, el PES obtuvo el 2.85 por ciento de la votación, Fuerza por México el 2.56 y RSP el 1.83 por ciento.