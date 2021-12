Pese a advertencia del INE, AMLO llama a apoyarlo en revocación de mandatado

A pesar de la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) al presidente Andrés Manuel López a que no hiciera promoción de la revocación de mandato, AMLO durante su mensaje realizado en el Zócalo señaló que en abril del año próximo va comprobar si va a bien su gobierno con la consulta popular, por lo que pidió a la gente a que participe en este ejercicio.

“En abril del año próximo, vamos a probar qué tanto respaldo tenemos, sabremos si vamos bien o no con la consulta para la revocación de mandato, se le preguntará al pueblo, que es el soberano, si quiere que continúe como Presidente o que renuncie”, dijo el mandatario en la Plaza de la Constitución repleta de seguidores, en su mayoría burócratas y simpatizantes de su partido, Morena.

El INE advirtió que se dictarían medidas preventivas si promovía la revocación de mandato, no obstante, el mandatario dijo que, con este método, “creado por nosotros, elevado a rango constitucional, no solo resolverá si me voy o me quedo, establecerá además el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita”, dio el presidente, mientras expresó que con ello se establece en el país “un precedente, nada que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que gana, el pueblo tiene que mantener el poder en sus manos´”, dijo el mandatario mientras concluyó que “si un gobierno no está a a la altura de la soberanía, y no manda obedeciendo al pueblo: revocación de mandato y para afuera”.

“Por eso llamó a participar a todos y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas para poner en práctica la revocación de mandato hasta convertirlo en un hábito democrático. Tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia”, dijo el presidente, luego de hacer un largo recuento de sus acciones gubernamentales.