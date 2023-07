Pese a la advertenica del INE, AMLO presume encuestas sobre las elecciones del 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador violó este miércoles la orden del INE que le prohíbe hablar del proceso electoral 2024 y mostró dos gráficas de encuestas de preferencia electoral que según él, ponen arriba a su bloque oficialista de Morena-PT-PVEM, sobre el opositor del PAN-PRI-PRD.

El presidente argumentó en su conferencia mañanera que exhibía las encuestas para demostrar a sus simpatizantes que “no hay ninguna preocupación” para atacar a algún aspirante presidencial opositor.

Pese a que el mandatario federal se dijo respetuoso del derecho de los demás y que “políticamente no tiene motivo para agredir a nadie”, paradójicamente, acusó que la oposición mantiene una campaña negra en su contra y argumentó que la manipulación mediáticas ya no funcionan para persuadir a la gente y proyecto en el Salón Tesorería dos encuestas que según él respaldan la preferencia electoral en favor del eventual candidato de su coalición.

A sabiendas de su impedimento legal para evitar que rompa el principio de equidad en la contienda electoral del 2024 como lo estipuló el INE, el jefe del Ejectuvo federal dijo que habían salido dos encuestas sobre preferencias electorales y no las iba a exhibir completas porque lo iban a sancionar las autoridades electorales, pero dijo que sí iba a mostrar fragmentos de ellas.

Primeramente, mostró una pregunta de la encuestadora Covarrubias y Asociados y dijo:

“No las voy a detallar porque entonces sí estaría yo, a lo mejor, infringiendo las normas. Nada más voy a dar a conocer de esa encuesta una pregunta. Esta encuesta es de antier. Todo esto es para que se reafirme el que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además de que somos respetuosos de los derechos de los demás, de que somos pacifistas, humanistas, de que no apostamos a la violencia, políticamente no tendríamos motivo para agredir a nadie y, eso es lo que quiero transmitir: no nos ocupemos ni nos preocupemos porque el pueblo de México está muy avispado”.

El pasado 20 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente López Obrador abstenerse de hablar del proceso electoral 2024, esto en respuesta a una denuncia que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en contra del mandatario por uso indebido de recursos públicos y vulneración del principio de equidad en la contienda.

La senadora panista denunció este fin de semana que Morena en Oaxaca envió “reventadores” a un recorrido que hizo en ese estado para atacarla y, además, algunos columnistas desde hace al menos 10 días, han sugerido, que el discurso del presidente esta generando odio entre la sociedad y podría provocar un magnicidio ante el crecimiento de algún aspirante presidenciales de oposición o los ataques a periodistas.

AMLO muestra sondeos a favor de Morena

Pese al ordenamiento del INE al presidente para que evite hablar de las elecciones, este miércoles, el presidente dijo en su conferencia que sus simpatizantes no deben tener preocupación de nada y aprovechó para mostrar también un sondeo del diario español El País.

En una encuesta se lee la pregunta “Y si las elecciones para Presidente de la República fuera en el día de hoy, ¿me podría decir por favor porque opción votaría?”, la cual muestra un resultado en el que se pone por delante al bloque a fin al presidete López Obrador (Morena, PT, PVEM) con 49 por ciento, en segundo lugar al opositor (PAN, PRI, PRD) con 19 pr ciento. En el gráfico se indica que 25 por ciento no sabe y 7 por ciento por el partido Movimiento Ciudadano.

El mandatario dijo que la encuesta fue publicada el lunes y que ayer vio otra en el diario español El País, donde al partido que el fundó, Morena, se le ubica con el 60 por ciento de intención del voto sobre 14 por ciento del Partido Acción Nacional y 12 por ciento del PRI.





Foto: Daniel Galeana | El Sol de México





Ante estos resultados, el presidente expresó: “¿por qué vamos a hacerle daño a los candidatos del PAN?, además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué habríamos de hacerles daño?”.

Insistió en que no hay ninguna razón para atacar a ningún candidato opositor y que la idea de un magnicidio “es una invención, producto de un coraje exacerbado (de los opositores), porque no han podido detener el proceso de transformación y por que cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y por sus privilegios”.