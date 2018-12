PGR actuaba por consigna política: Mario Delgado

Ciudad de México.- Mario Delgado Carrillo, líder de la bancada de Morena en el Congreso, aseguró que con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del República “se terminará con la corrupción, la impunidad y se dejará de actuar por consigna política” como lo hacía la Procuraduría General de la República (PGR), órgano de justicia que aseguró sus cifras de impunidad e inseguridad apuntan su fracaso.

Asimismo, consideró que la PGR, fue “cara, ineficiente y obsoleta”, y detalló que en ella más del 80 por ciento de sus empleados “estaban asignados a tareas administrativas, y el 20 por ciento de los agentes del ministerio público, que se dedican a los casos, no tienen habilidades técnicas ni de investigación ni litigación ante un juez”.

Por lo anterior, agregó que, es urgente que se apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía del República para “poner en marcha un cambio radical frente al modelo ya inoperante de la Procuraduría”, y adelantó que los diputados a los que encabeza votarán a favor de esta Ley para que el nuevo gobierno dé los resultados que los mexicanos esperan en impartición de justicia.

Señaló que es urgente realizar el cambio en la Ley, y explicó que, desde 2014 se propuso establecer en la Constitución la urgencia de contar con una Fiscalía que realmente resuelve y atienda el clamor de justicia de los ciudadanos.

Sostuvo tambien que “lamentablemente ha habido retrasos en la expedición de una ley que regule el funcionamiento de esta Fiscalía, de la que depende no sólo su operatividad, sino el nombramiento de su titular y otros fiscales, como es el caso del encargado de combatir la corrupción”, señaló.

Y aunque destacó que con este conjunto de normas para la operación de la Fiscalía “se atienden las inquietudes compartidas por organizaciones de la sociedad civil y la urgencia de no replicar el modelo anterior, que creando unidades o fiscalías fingía dar respuesta al clamor de las víctimas, mientras sólo se creaban elefantes blancos y un infierno de ventanillas múltiples para las víctimas”, partidos de oposición como el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como diversas organizaciones civiles critican que hay vericuetos en esta ley que no dotan de autonomía a la nueva fiscalía.

No obstante, Mario Delgado, indicó que Morena ratificará su compromiso para crear esta institución, la cual, considera que será capaz de asegurar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de que lo que les sucedió no les vuelva a repetir y no les vuelva a ocurrir jamás.

