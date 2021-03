Pide a AMLO al INE no actuar contra su movimiento

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la modificación de reglas que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se inscriba en una embestida que busca limitar que Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados, pues dijo no hay elementos para decir que es imparcial.

"Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, se han agrupado con ese propósito", expresó.

El sábado pasado fue avalado un proyecto que impediría a Morena tener la mayoría en la Cámara de Diputados aunque arrase en las urnas. Será el Consejo General del INE el que asigne las 200 diputaciones plurinominales de la Cámara de Diputados para impedir una “sobrerrepresentación legislativa”.

"No tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales; me van a poder replicar diciendo sobre la elección del 18. No fue por ellos, eso fue el pueblo, fue un movimiento que no se había visto, eso no lo podía detener nadie", aseveró.

Durante la conferencia mañanera, que se realizó desde el estado de Campeche, López Obrador destacó una publicación de Claudio X González que hace alusión a ello: “Mandaron a hacer hasta una taza de un Twitter de Claudio X González que dice “O lo dejamos sin la cámara, o nos deja sin país”, ¡No es pa tanto!, ésa es la campaña”.

“Política es tiempo, no estoy tomando una postura, la autoridad electoral, tribunal va a resolver sobre este asunto, pero sí hay toda una campaña”, dijo.

Agregó que esta situación no lo sorprende, ya que siempre hay una tendencia conservadora ante los cambios para mantener el status quo; por ello, están convocando a antiguos, que ya estaban retirados, a participar en su contra, porque quieren regresar al antiguo régimen.

López Obrador llamó a que el órgano electoral actúe como árbitro imparcial y se haga valer la democracia durante los comicios del próximo 6 de junio.

"Espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y actúen con rectitud; que se haga valer la democracia, que sean auténticos jueces, que no se inclinen a favor de nadie", demandó.

Con información de Casimiro Sánchez | El Heraldo de Tabasco