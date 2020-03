Pide AMLO no politizar el asunto del coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los medios de comunicación a actuar con ética y responsabilidad y no “zopilotear” con la enfermedad.

Hago lo que me indiquen los médicos y los especialistas, declaró al insistir “no zopilotear a los enfermos”.

Refrendó que si el problema se deja en manos de políticos y politiqueros se altera todo “y esa es otra epidemia de quienes no nos ven con buenos ojos”.

Pidió que no se politice el problema y expuso que llegó de su gira por guerrero entre nueve y nueve y media de la noche, y ya estaba un mensaje de López Dóriga anunciando la primera muerte de coronavirus y bajando del avión había una nube de reporteros, hasta atropellan, detalló.

López Obrador aclaró que el empresario no ha fallecido (Kuri), “este ambiente no ayuda, se que están molestos porque ya no puede robar, se quedaban con impuestos, están molestos columnistas y dueños de medios, no todos, que recibían millones de pesos y de repente se termina eso”.

No podía seguir imperando la corrupción, no zopilotear con la salud del pueblo y actuar con ética.





Lo de anoche, hay un interés político y me acusaron y les dije que estoy en huelga de entrevista, les dije mañana levántense temprano.

Seguramente son las televisoras más importantes, la “teleras”, son los cambios que los tiene desquiciados y hay que ser responsables. No puede ser la ambición del dinero se actúa en contra del prójimo, eso sí es una enfermedad peor que el coronavirus