Pide diputado Romero Hicks a AMLO dejar el autoelogio y la arenga política

El líder de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks manifestó que es urgente unificar a México y por eso, hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que, justo a mitad de su gobierno, enmiende el camino de su administración y deje atrás el autoelogio y la contienda política, para que se muestre más como un estadista.

“Ya no estamos en período electoral. Hoy queremos ver al estadista, no más al jefe de Campaña que pelea con medio país”, dijo el legislador panista, a través de un comunicado, donde subrayó que la ciudadanía desea “un México que mire al futuro y no al pasado”.

Asimismo, el político guanajuatense, pidió al mandatario que llame a la Nación a cerrar filas para superar la crisis en la que se encuentra México y ya no a más arengas polarizantes de un jefe de campaña.

El panista señaló que es momento de emprender la reconstrucción del país; pero consideró que esto, jamás se logrará “vendiendo una zona de confort que asegura que la nación está como si no tuviera problema alguno”.

Al hacer referencia al más reciente informe del presidente López Obrador, el diputado federal, dijo que, este ejercicio, fue un acto que se redujo a la propaganda, el autoelogio, la demagogia y el engaño y, eso, resaltó, es “simular que este gobierno ya lo ha arreglado todo y no existen dificultades que remediar”.

Romero Hicks opinó que “tenemos una gobernabilidad en México detenida con alfileres; las matanzas se producen un día sí y el otro también. ¿De qué paz está ufanándose el presidente López Obrador?”.

Aseguró que cuando el presidente ofrece construir a México, “debe entender el sistema republicano que vivimos” y criticó que no convoque para esto al Congreso de la Unión, así como a los otros congresos locales, ayuntamientos, gobernadores y liderazgos sociales y productivos a dialogar sobre los asuntos de una agenda nacional estratégica.

Dijo que para transformar al país, “no basta con enviar iniciativas de ley, es necesario verse a la cara, externar posturas, enriquecer las propuestas y mostrarlas a los ciudadanos como resultado de un clima de concordia y cooperación mutua por el país”.

Opinó también que la reunión del mandatario en Palacio Nacional para dar su mensaje presidencial, “fue más un acto de propaganda que de información a la ciudadanía” y reprochó que esa actitud del presidente, es contraproducente “para ir a la raíz de las soluciones que resuelvan los graves conflictos en salud, economía, inseguridad, educación, pobreza y desigualdad, medio ambiente, corrupción y la defensa de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.

Consideró que la realidad del país, nos confirma que, en tres años, México “se ha hundido en la incertidumbre porque el gobierno de Morena nos ha quedado” en distintos rubros, como economía, salud, seguridad, atención a las mujeres y a las pequeñas y medianas empresas.

También opinó que, el aplauso fácil de sus seguidores solamente nos encamina hacia la precariedad, la mediocridad y el conformismo, pero no va con el espíritu de superación que anhelan las familias mexicanas.

Expresó que es necesario corregir el rumbo, “y no es con pseudo informes carentes de autocrítica y de una convocatoria a trabajar todos para enfrentar una realidad en la que aumentó a más de 60 millones el número de pobres y las enfermedades por falta de medicamentos”.

Añadió que a nadie se debe escatimar la celebración por los triunfos habidos, sin embargo, observó que el informe del presidente fue más un acto de propaganda que de información a la ciudadanía.

Finalmente, explicó que de nada sirve que el presidente diga que informa trimestralmente “si tenemos un gobierno que habla mucho, pero hace muy poco para mostrarnos su trabajo”.