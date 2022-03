Pide Xóchitl Gálvez no quede impune asunto de la “Casa Gris”

Con una réplica a escala tipo “Lego” del inmueble de la llamada “Casa Gris”, como en la que vivió el hijo de presidente de la República, en Houston, José Ramón López Beltrán, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz exigió que el caso no quede impune, ante el probable conflicto de interés.

En la sesión de este martes, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez, recordó que a dos meses de que se conociera que el hijo del Presidente, José Ramón y su esposa vivieron en una casa, propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual obtuvo contratos millonarios con Pemex, no se ha dado una respuesta puntual sobre el asunto.

“Yo sé que a este Gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan, o más bien no le gusta que lo cuestionen, que le exijan transparencia y rendición de cuentas. El Gobierno ha intentado minimizarlo, ha buscado que se quede en el olvido. No se han tomado el gobernar en serio. Se lo toman a juego, así que les traigo un juego para ver si les gusta”, señaló la legisladora.

Tras presentar en el patio del Federalismo del Senado una réplica de la “Casa Gris”, tipo Lego, la senadora indicó que este juguete representa cómo la 4T ha armado un gobierno impune, opaco y corrupto.

“Esta casa representa los privilegios que nunca se acabaron y que tanto criticaron. Con este juguete nosotros hoy queremos recordarles que, si quieren demoler lo que es una realidad, nosotros aquí lo vamos a reconstruir”, afirmó Gálvez Ruiz.

Ante el Pleno la panista les llevó la réplica a escala de la “Casa Gris” y les dijo a los morenistas “tengan para que se entretengan. Ah está claro que la BMW se vende ´por separado y el ganso también. El cree que es un juego, el presidente todo lo resume a un juego o lo resume a mentiras así es que hoy le traje este juguete para que se entretenga, ya que le encanta la corrupción, pues que arme su propia corrupción en su casa”.









