Piden a AMLO reconsiderar desaparecer Estado Mayor Presidencial

El Estado Mayor Presidencial, seguramente, “votó por Morena y se los digo porque en las casillas que están al lado del campo militar, en esas casillas ganó Morena’’, reveló el secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el priista Carlos Sarabia Camacho.





Y en ese sentido, planteó reconsiderar las decisiones que se están tomando por el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer el Estado Mayor Presidencial.

Política Consejeros del INE dispuestos a bajarse el sueldo si la ley lo manda

“No es nada más aquella gente que se ve con su chicharito y atrás del Presidente, no. Es toda una enseñanza, es toda una formación de disciplina, desde procedimientos. Hay que revisar la habitación donde se duerme el Presidente, hay que ver los alimentos del Presidente, hay qué toma el Presidente’’.





No es Andrés Manuel López Obrador, añadió el priista y ex integrante del Estado Mayor Presidencial, es el Presidente Electo y en su momento el Presidente Constitucional. Esto deberían tomarlo con mayor seriedad; desde el momento en que ganó el 1 de julio, debe ser cuidado por los intereses de este país, no de alguna persona o de algún grupo de personas. En seis años un presidente termina su mandato y se va, pero este es un país de historia, este es un país que para tener independencia han caídos muchas personas abatidas y yo a eso le apuesto porque soy un hombre de instituciones.





En conferencia con medios, dijo: “es como aquél que dice: vamos a desaparecer al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), no sé qué le haya hecho, pero su cara, su mensaje cuando le vemos el rostro, no es nada agradable. Podemos transformar el CISEN, quitarle las siglas si no te gustan, pero es indispensable y necesario, como lo es el Estado Mayor. El Presidente electo necesita tener de primera mano la información para tomar decisiones. El Presidente va a tomar decisiones que son incumbencia de México, del país, no de un grupo político. Tenemos que pensar en el bienestar de los mexicanos’’.









Sarabia Camacho apuntó que el estado Mayor en 2018 tiene un presupuesto de 637 millones de pesos, ni quiera llega a mil millones.





“Apostarle a que se reconsideren varias cosas, cuando se vaya a incorporar al personal, si así es la decisión, que se tome en cuenta que el personal militar, del Estado Mayor y Guardias Presidenciales, tiene familia, tiene hijos en la escuela, tiene toda una vida. Más de ocho mil elementos entre guardias y Estado Mayor, tengan un trato digno como lo marca la Constitución’’.









Por eso, hizo un llamado a todo el gabinete del Andrés Manuel López Obrador; decirles que el Estado Mayor Presidencial ya pertenece a la Defensa Nacional.





Al senador electo de Morena, Ricardo Monreal, añadió Carlos Sarabia, un llamado para que escuche opiniones y cuando haya reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que es la que le da facultades al presidente de la República.





“El presidente puede reformar el reglamento interno del Estado Mayor Presidencial y la recomendación como ex miembro del Estado Mayor “que no se desbarate, que no se quite, se puede reducir el número de efectivos, pero sí debe tener su participación’’.





“Como integrante de la Comisión de Defensa Nacional, como secretario de la misma, estoy alzando la voz desde el Congreso para que se pueda reconsiderar las decisiones que se están tomando y hacer una recomendación a los integrantes del nuevo gabinete, que cualquier información, cualquier entrevista siempre tengamos mucho cuidado porque todos los mexicanos somos un solo pueblo’’.