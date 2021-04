Piden candidatos de RSP retiro de candidatura de Alfredo Adame

Al señalar que no permitirá que un "payaso" como Alfredo Adame perjudique a Redes Sociales Progresistas (RSP), el candidato a diputado federal por el distrito 20 de Iztapalapa, Fernando Aviléz Tostado, en representación de algunos candidatos exigió el retiro de la candidatura del actor.

Informó que al menos seis aspirantes a puestos de elección popular de la Ciudad de México opinan que el actor debe bajarse de la candidatura, porque "no todos somos iguales, en RSP estamos comprometidos”, dijo.

Sociedad Alfredo Adame acusa a AMLO, Ebrard y Elba Esther de presuntamente financiar a RSP

Aviléz Tostado solicitó a las instituciones electorales investigar un audio en el que Adame planea robar 25 millones de pesos, de los 40 millones que recibirá para su campaña de manos de ese instituto político.

"Ese señor no tiene nada que hacer aquí, existen las instituciones correspondientes, que lo investiguen. Es preocupante lo que pasa con este payaso, debería bajarse de la candidatura. No todos somos iguales, en RSP estamos comprometidos", expresó.

El pasado 5 de marzo, a través de la plataforma TikTok, se filtró un audio en que se escucha a Adame aseverar que se robaría el dinero proporcionado para financiar su campaña como candidato a diputado por Tlalpan.

Adame sostuvo que es falso que fuera robar 25 millones de pesos de 40 con los que se le iba a financiar su campaña y aseguró que esas frases son producto de una conversación de un negocio que hizo por la compra de cubrebocas.

En el video filtrado en Whatsap donde también se le oye decir a Adame que tiene la instrucción de no golpear a personajes de Morena, el ahora candidato a diputado asegura que efectivamente recibo la instrucción del presidente estatal del RSP, Pedro Pablo de Antuñano “de no atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ni a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum ni a ningún otro actor político porque nuestra campaña es sonar a México no dividirlo”.