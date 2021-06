Piden diputados del PRI que avión presidencial no se malvenda

Los diputados federales del PRI hicieron un llamado este domingo para que el avión presidencial TP-01, “José María Morelos y Pavón”, que se compró cuando Felipe Calderón fue presidente de la República y se utilizó durante el mandato de su sucesor, Enrique Peña Nieto, no sea malbaratado por la administración del ahora titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores del tricolor, exigieron al presidente López Obrador que rinda cuentas claras con la venta de las aeronaves propiedad del Gobierno federal y que informe al Congreso de la Unión sobre los gastos de mantenimiento y operación del avión presidencial T-P01 que, advierten, “a más de dos años de su enajenación, no han logrado vender y se mantiene sin uso”.

El presidente López Obrador, cuando era candidato en 2018, prometió como principal oferta al electorado que vendería el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” y, en más de una ocasión dijo que, con los recursos de la venta de la aeronave, financiaría servicios de agua para comunidades pobres, luego que desarrollaría un plan migratorio, después que compraría insumos médicos y medicinas.

Pero a la fecha, no ha podido vender el avión y lejos de consolidar la venta, realizó una rifa del avión, con la que vendió 3.6 millones de billetes de lotería y recaudó mil 823 millones de pesos; sin embargo, de esta rifa nacional, aún no se han entregaron la totalidad de los premios. El hospital Luis Miguel Rodríguez González del ISSSTE en el Estado de Tamaulipas, aún no ha recibido los 20 millones de pesos que ganó de esta rifa.

Por su parte, los diputados federales del PRI señalan que están preocupados “por la falta de claridad y transparencia” en el proceso de venta del avión y, advierten que “existe el riesgo de que se malbarate el patrimonio nacional, como presuntamente ocurrió con el otro avión que transportó a los mandatarios mexicanos durante 26 años, el “Presidente Benito Juárez”, el cual se vendió en 65 millones de pesos, con datos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el pasado 11 de junio.

Mediante un Punto de Acuerdo ingresado a la Comisión Permanente del Legislativo, pidieron transparentar los gastos de mantenimiento y operación de la aeronave TP-01 “José María Morelos y Pavón” y el costo real de la organización de la “rifa” de la Lotería Nacional.

Los diputados del PRI hicieron recuento de lo que fue una promesa de campaña, donde el Ejecutivo Federal afirmó tener posibles compradores y aseguró que la oferta era exitosa y gozaba de fama internacional, pues incluía 35 aeronaves de la flotilla del Gobierno federal.

En noviembre de 2018, la aeronave presidencial fue enviada a Victorville, California, Estados Unidos, para ser resguardada hasta concretar la venta, ello implicó desembolsar mensualmente poco más de 33 millones de pesos por estacionarlo en ese recinto.

Como las propuestas de compra nunca se concretaron, en 2019, el presidente anunció un nuevo plan para deshacerse del avión, una rifa, que realizó el 15 de septiembre siguiente y con base en datos del propio Gobierno federal, recaudó mil 823 millones 676 mil 500 pesos; vendieron el 78 por ciento de los boletos del sorteo, el costo de realización y pago de premios fue por la cantidad de mil 272 millones 727 mil 260 pesos.

Sin embargo, los gastos de organización de la rifa aún no están claros, persiste la duda si consiguieron recuperar los gastos erogados por el mantenimiento de la aeronave presidencial o por el contrario, constituyen un nuevo desembolso en el mantenimiento de un avión que no se utiliza con la finalidad para la que fue adquirido.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se debe sumar el costo anual de operación y el mantenimiento de la aeronave, que presuntamente asciende a 199 millones 998 mil 400 de pesos.

Ante esta situación, los diputados del PRI insisten en que las cifras no cuadran y necesitamos saber cuánto cuesta a los mexicanos mantener el avión varado, cuánto pagamos y obtuvimos con la rifa, sobre todo, cuando Lotería Nacional informó que gastó en la organización del sorteo 121 millones de pesos, pero meses después se desdijo para informar que la rifa costó 286 millones de pesos; es decir, 165 millones de pesos más a lo originalmente declarado; gastos que presuntamente corresponden a la impresión de boletos, pago de impuestos, comisiones y pago a vendedores.