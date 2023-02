Piden remoción de Santiago Creel de la presidencia de San Lázaro por incidente con militares armados

Los diputados Gerardo Fernández Noroña y Leonel Godoy Rangel pedirán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la remoción de Santiago Creel Miranda de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por el incidente que ocurrió ayer con militares que acudieron armados al Palacio Legislativo.

Al iniciar la sesión ordinaria de éste día, Fernández Noroña criticó que Santiago Creel haya impedido a él y a otros diputados el uso de la palabra para referirse a su decisión de impedir que los honores a la bandera se realizaran en el Pleno, y que finalmente se hicieron al vestíbulo, alegando que el Reglamento prohíbe el ingreso de armas al salón de sesiones.

“Pido a este Pleno la remoción del presidenta de la Cámara de Diputados, me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno por esta situación”, indicó.

El diputado morenista Godoy Rangel secundó la petición y explicó que el artículo 19 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece las causales de remoción que, dijo, cumple Creel para ser sujeto de dicho proceso.

Leonel Godoy agregó que mientras la Jucopo buscaba un acuerdo para continuar con la sesión de Congreso General para arrancar con el periodo ordinario, el presidente de la Mesa Directiva estaba atendiendo una entrevista en medios para dar su punto de vista personal y no el de la Cámara.

En tanto, el legislador Oscar Cantón Zetina reconoció que Morena y aliados no cuentan con los votos necesarios, dos terceras partes, para quitar a Santiago Creel de la Mesa Directiva, sin embargo, le exigió que renuncie por dignidad al acusarlo de utilizar la presidencia de San Lázaro para sus aspiraciones presidenciales.

“Usted sabe que no tenemos las dos terceras partes de los votos para destituirlo, usted apela a una complicidad de algunos porque no lo van a destituir porque usted quiere seguir utilizando esta tribuna como un escalón para su fallida candidatura presidencial. Debe actuar con dignidad, es a lo que apelo y a lo que lo convocó, renuncie, actúe con dignidad (...) eso es lo que tiene que hacer, no que lo obliguemos a renunciar y menos acudir a tribunal, tenga usted la hombría y el patriotismo de renunciar por dignidad”, dijo.

Movimiento Ciudadano también se sumó a las críticas: Jorge Álvarez Máynez, coordinador de dicha bancada, acusó que la actuación de Santiago Creel buscó “protagonismo electoral” y aseguró que fue su responsabilidad de que la escolta acudiera armada, pues explicó que la ley prohíbe el ingreso de armas a todo el recinto legislativo y no solo al salón de sesiones.

“Fue su responsabilidad no haber tenido prevista una escolta civil, si el de verdad tenía esta preocupación por la preeminencia del poder civil sobre el poder militar, el simbolismo y la legalidad tenía todas las facultades como presidente de la Mesa Directiva para haber coordinado la invitación a una escolta de civil”, sostuvo.









