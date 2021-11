Pie de Nota | AMLO desconfinado

Mientras la agenda mundial se descovidiza –término que declaró inventado a partir de este momento–, el presidente López Obrador comenzó a sacudirse dos años de encierro en las fronteras mexicanas y dio inicio a una agenda de exposición internacional que no le habíamos visto.

Al inicio de su sexenio de manera relevante el Presidente había desdeñado escenarios mundiales de primera categoría argumentando mucho trabajo y poco interés. Antes de la pandemia en julio de 2019 se dio el lujo de faltar a la Cumbre del G20 y envió al canciller Marcelo Ebrard. Luego en septiembre hizo lo mismo con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"No voy a ir (...) pero sí les voy a mandar una carta sobre los problemas de la desigualdad en el mundo, que para eso deben ser las reuniones. Esas son las reuniones que hacen falta", argumentó en su momento en arrebato populachero.

Bajo esta visión a México sólo interesaba la relación con Estados Unidos y Canadá como socios comerciales. Esto se comprobó con que la decisión más relevante de la 4T en el plano internacional fuera la disposición del Presidente para hacerles la vida más difícil a las olas de migrantes centroamericanos rumbo al Río Bravo a cambio de una más tersa ejecución del T-MEC.

Pero como en muchas otras cosas la pandemia ha hecho al Presidente al menos dudar de una política con tintes aislacionistas como proyecto para México, o del "México First".

Recientemente López Obrador tuvo en agenda la VI Cumbre de la CELAC con homólogos latinoamericanos, un viaje a Nueva York para acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, la inauguración de un evento enteramente internacional como lo es el Tianguis Turístico, y la IX Cumbre de Líderes de América del Norte para reunirse con Joe Biden y Justin Trudeau.

Esto no implica una mejora en la calidad discursiva y contenido. Al momento de escribir esto no tengo aún detalles de lo ocurrido en el Tianguis y en Washington pero en Nueva York, el presidente López Obrador fue a regañar a sus homólogos por no combatir la corrupción y la pobreza como él cree que deben, como si de la mañanera se tratase.

Este renovado interés del Presidente por lo internacional tiene sus límites. No acudió a la reciente COP26 donde se delinearon algunos de los acuerdos más relevantes de los últimos años en materia de cambio climático y deforestación, temas cuya importancia ha demostrado no comprender.

Al añadirse de manera tibia a la promesa de proteger su biodiversidad y reducir el uso de combustibles fósiles, México se alineó más con la ambición de países altamente contaminantes e indolentes ante el problema como China, Rusia e India.

Aunque sea de manera parcial, el López Obrador ya cayó en cuenta que las grandes decisiones globales se toman en esas reuniones a las que antes mandaba a su segundo al mando, incluido el reparto de vacunas, las políticas industriales del futuro y los lazos comerciales en un mundo postcovid.

Y es que entre las consecuencias que el virus tuvo para México estuvo la revelación de la profunda dependencia que conserva la economía nacional para con el mundo globalizado pese al discurso de la 4T que privilegiaba el desarrollo interno frente a los lazos mundiales.

Décadas de apertura económica quedaron demostradas cuando las fronteras se cerraron, las líneas de suministro se saturaron y el turismo internacional prácticamente dejó de existir. El descalabro de 8.5% en el PIB durante el 2020 no fue casual.

Como lo comprobó este gobierno, hay un límite para el desarrollo nacional que la austeridad y las transferencias de presupuesto a los más pobres pueden generar.

Aunque la pandemia incentivó la toma de decisiones de manera unilateral entre las naciones quedó patente que Ecatepec, Washington y Wuhan están mucho más conectados de lo que creían en Palacio Nacional.