Piso parejo en cambio de dirigencia en el PRI, garantiza Ruiz Massieu

Gobernadores y liderazgos del PRI negocian un acuerdo político para empujar un candidato de unidad rumbo a la renovación de la dirigencia nacional. Mientras que la líder nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu garantiza piso parejo para todos los que aspiren a este cargo.

Públicamente han levantado la mano para dirigir el partido los priistas Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, quienes aseguran que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI hay una estrategia para posicionar al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. También se apuntará al proceso Carolina Viggiano.

En este sentido, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó a El Sol de México que no descarta inscribirse como uno de los aspirantes a contender por la dirigencia nacional del PRI.

Así mismo, refirió que aspira que “sea una participación en la que nos dé, el resultado, unidad y no división”.

“No lo he decidido aún, en próximos días habré de tomar una decisión, a tiempo y oportuna”, acotó.

Al respecto de las críticas que han hecho algunos aspirantes, Osorio Chong dijo que “eso no habla de fractura, ni de división, sino al contrario, de la fortaleza que nos dan diferentes voces al interior”.

En entrevista con El Sol de México, la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que conducirá el proceso de renovación de la dirigencia “con objetividad e imparcialidad”, así como que buscará “generar condiciones para que haya una competencia democrática, piso parejo y reglas claras”.

—¿Volverá a contender?

“No. Yo tengo la responsabilidad de construir el proceso".

Concluiré el periodo estatutario en agosto y entregaré el partido a una nueva dirigencia, electa democráticamente, para seguir construyendo hacia adelante”, agregó.

Foto: Cortesía

Sobre si habrá un proceso de elección abierto, la dirigente del PRI afirmó que ésta “es la convicción del Comité Ejecutivo Nacional”.

“Yo soy la que he dicho que queremos, después de escuchar a la militancia, un proceso democrático para renovar a la dirigencia y vamos a estar trabajando en ello”, comentó.

Señaló que para el PRI “es un momento de seguir construyendo juntos el partido que queremos para el futuro, no tanto mirar hacia atrás, sino hacia adelante”.

Por lo que consideró necesario “abrirnos a ser un partido más horizontal donde la militancia participe en la toma de decisiones”, pues sentenció “es una responsabilidad de todos los priistas.Tenemos que renovar al partido y construir al partido en una visión renovada, en el siglo XXI, para volver a ser la alternativa para la gente y recuperar también la confianza. Estamos trabajando en eso”, abundó.

CANDIDATOS CON TRAYECTORIA

Sobre los militantes que han hecho pública su aspiración por encabezar al PRI, Ruiz Massieu comentó que todos son priistas “de mucha trayectoria, de muchos años en el partido, de servicio público. Que haya muchos aspirantes muestra que somos un partido vigoroso, lleno de energía y con ganas de renovarse”, añadió.

En este contexto, el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila señaló que apuesta más a la unidad, pues dijo “se pueden dar las condiciones para generar unidad y tener un candidato de unidad”.

Al respecto, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, señaló que hasta que no se definan a los candidatos y no se lance una convocatoria, no tomará partido por ningún aspirante.

“Sí tomaría partido, sí estaría yo trabajando en favor de alguno de ellos como miembro del PRI; pero mientras no salga la convocatoria, mientras no tengamos un proceso mi apoyo es irrestricto a Claudia Ruiz Massieu”, acotó.

Por su parte, Alejandro Murat gobernador de Oaxaca, expresó su respaldo a su homólogo de Campeche, Alejandro Moreno, al tiempo que ve positivo el transitar de la renovación al interior de su partido.

“Yo siempre he estado a favor de Alejandro Moreno. Por supuesto, si él lo decide públicamente, nosotros lo estaremos respaldando”, aseveró Alejandro Murat Hinojosa.

El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional se celebrará el próximo sábado 2 de marzo. Los priistas analizarán, como tema central, los señalamientos y desconfianza que se han generado hacia este partido por los actos de corrupción que se han señalado hacia miembros de éste.