Estalla pleito en San Lázaro: Morena amaga en ir por todo el poder mediante “súperbancada”

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara baja adelantó este martes que aplicará su mayoría legislativa para obtener el control de la Presidencia de la Mesa Directiva y, también, la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En el marco de su Reunión Plenaria, el líder parlamentario del partido oficialista, Ignacio Mier sostuvo en conferencia de prensa que con sus 198 diputados “valen lo mismo” que los 203 legisladores del bloque opositor PRI, PAN y PRD, por lo cual no tienen derecho para presidir los órganos de gobierno en la Cámara baja, pues tienen solo el 40% del Congreso federal.

Aunque Morena cuenta solo con el 39.6% de la Cámara, Ignacio Mier aseguró que tienen el 60% del Pleno camaral con el apoyo de sus aliados, pero en este cálculo incluyó a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) quien rechaza cualquier alianza con alguno de los de los bloques opuestos.

Mier subrayó que “no hay la posibilidad de que la oposición, con su 40% estén solicitando el órgano de gobierno” y agregó que, con los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, podrían construir una megabancada mediante una alianza política.

“Nuestra coalición, los tres partidos tenemos cerca de 280 diputados y tenemos la opción que nos da la ley que nos da la ley de registrar a la coalición legislativa como un solo grupo parlamentario, y eso lo tendremos que discutir, analizar, ver la conveniencia conforme a la normatividad”, indicó el líder morenista.

Sin embargo, el diputado fue cuestionado con respecto a que la ley no permite edificar una alianza de este tipo, a lo que reviró que los vericuetos legales existen, pero no los va a dar a conocer por el momento.

Por su parte, los líderes de la bancada de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera y, del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira coincidieron en que no van a permitir que Morena atropelle a la oposición.

En este sentido el líder panista sentenció que no vienen “en un plan suavecito” como en la legislatura anterior y adelantaron que tienen sus instrumentos para lograr que se cumpla con la ley.

“Lo que sí les puedo decir es que no venimos en un plan suavecito, de que pretendan ellos hacer estas cosas, si es que formalmente sí pretenden aterrizarlas tal cual y nosotros no tener una reacción. Ya tenemos nuestros instrumentos para hacer que se cumpla la ley”, puntualizó el panista, al señalar que será este mismo miércoles cuando busque la oposición a Morena para destrabar este conflicto que ya inició en San Lázaro, aun cuando la LXV Legislatura no arranca.

Por su parte el coordinador de los diputados priistas, Moreira Valdez expresó que la instauración de los órganos de dirección el 29 de agosto a su partido le toca encabezar la Mesa de Decanos que dirigirá la instalación de la LXV Legislatura y si no hay acuerdo entre ambos bloques tendrán que ser ellos quienes dirijan los trabajos legislativos mediante el órgano de diputados decanos, si Morena insiste en buscar el control total, por lo que resaltó que si Morena no razona, el PRI va a conducir los trabajos legislativos hasta que haya un acuerdo.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, el grupo mayoritario en el primer año de legislatura puede presidir la Mesa Directiva de la Cámara y a la segunda fuerza política le corresponde presidir la Jucopo. Solamente cuando el grupo mayoritario ostenta la mayoría absoluta puede presidir ambos órganos de dirección en la Cámara, sin embargo, Morena no cuenta con esa cantidad.

Por esto, Moreira subrayó: “Somos muy claros: si no se respetan los derechos que nosotros tenemos (como oposición), pues, nos quedaremos los tres años, nosotros, con la Mesa de Decanos, porque para tener Mesa Directiva se requiere tener las dos terceras partes y ellos no la tienen”, advirtió.

Por su parte, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, senador Clemente Castañeda advirtió que su bancada se mantendrá independiente y no va a apoyar a Morena y se mantendrá imparcial. Subrayó que van a dialogar con todos y no se van a dejar chantajear por nadie.

“No nos vamos a dejar chantajear, ni aprobar una iniciativa que contravenga el bienestar del país. No vamos a acompañar ninguna oposición que pretenda avasallar la Cámara de Diputados. Morena lo ha hecho en estos tres años, y no pueden seguir actuando como el PRI en el viejo régimen, la correlación de fuerzas cambió y eso se tiene que reflejar en los órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados”, subrayó.