[Podcast] Despierta con El Sol | No soy dedito chiquito de nadie: Jaime Bonilla

Elena Michel, Jefa de Información de El Sol de México, presenta el tema del día. El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, asegura que él no es “dedito chiquito” de nadie, ni siquiera de su amigo Andrés Manuel López Obrador, con quien no ha hablado sobre el escándalo desatado por la reforma constitucional que amplía su mandato de dos a cinco años y se convirtió varios días en la pregunta recurrente de las mañaneras.



“López Obrador no se mete. Yo le dije que si yo participaba yo quería independencia y que no sería el dedito chiquito de nadie. Él me conoce y muchas veces no le gusta lo que yo le respondo”, comenta.

Además el periodista Felipe Cárdenas presenta un resumen OEM. En Inteligencia Artificial las portadas de los principales diarios de la Ciudad de México con Tania Avilés y los diarios de la prensa internacional con Israel López. Toda la información de los mercados en Cashtag con Mario Alavez.

En Dicen los que saben, Juan Carlo Flores Aquino, Gerente Nacional Operativo de ABC Radio habla de su columna en La Prensa: Hasta los dientes.



¿Recuerda usted la historia de dos jóvenes destacados, becados en el TEC de Monterrey, y que fueron asesinados y señalados como sicarios, en el sexenio de Felipe Calderon?



Pues bien, Alberto Arnaut Estrada tuvo el gran acierto de realizar un documental sobre esta trágica historia, que está disponible en Netflix.



El documental “Hasta los dientes” describe la historia de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, de 24 y 23 años, estudiantes de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica, y que fueron asesinados a las afueras del Tec de Monterrey, por elementos del ejército en un tiroteo contra los zetas, para después ser incriminados como sicarios, mentira en la que estuvieron involucrados las propias autoridades del Tec, empezando por el Rector Bustani.





