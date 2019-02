Política anterior abandonó a los jóvenes y luego los masacró: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue muy inhumana la política anterior en la que abandonaron a los jóvenes y después los masacraron.

Por eso, la atención a los jóvenes. Es muy irresponsable, muy inhumano, abandonar a los jóvenes y luego, que ya cuando el joven toma el camino o las conductas antisociales, se le manda a reprimir, se le masacra. Eso ya no va a ser la política que nosotros vamos a aplicar.

Reclamó que solo utilizaron la fuerza, destendiendo las causas de la violencia e inseguridad en las regiones estigmatizadas por el narcotráfico.

Se quiso resolver el problema solo con el uso de la fuerza y no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien.

Tales como el empleo y la educación, por lo que apoyará en la construcción de un albergue en Tamazula, para que los jóvenes que quieran estudiar en un tecnológico que edificará el gobierno estatal de Durango, tengan en dónde quedarse

Además del despliegue de programas sociales, tales como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez para la Educación, Tandas del Bienestar y el Programa Sembrando Vida, por el que se crearán 20 mil empleos permanentes; impulsará la conclusión del tramo carretero de Tamazula a Canelas, para reactivar la economía.

La obra de infraestructura costará mil 821 millones de pesos en total, pero este año recibirá 200 millones de pesos para modernizar cinco kilómetros, explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

En su tercera visita a Tamazula, pero primera como presidente de la República en la historia, López Obrador viajó sin Estado Mayor Presidencial, solo con la Ayudantía.