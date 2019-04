Políticos dan último adiós a María de Los Ángeles Moreno

Ciudad de México.- El deceso a los 74 años de edad de María de Los Ángeles Moreno, destacada priísta y legisladora de este instituto político, ocurrido la tarde de este sábado, convoca en conocida funeraria del Pedregal a importantes figuras de la política nacional.

Al llegar los restos mortales de María de los Ángeles Moreno a la funeraria en un féretro de madera los primeros en montar guardia de honor fueron los ex presidentes del PRI: Dulce María Sauri Riancho, actualmente presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la senadora Beatriz Paredes y el diputado federal Enrique Ochoa.

Ricardo Monreal / Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Dulce María Sauri / Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

José Antonio Meade / Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

A la funeraria asistió el senador por Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien dijo que evaluarán en la Cámara alta rendir un homenaje a María de los Ángeles Moreno.

Además de estos ex dirigentes, acudió el también ex presidente priista Pedro Joaquín Coldwell; el ex candidato presidencial tricolor en el pasado Proceso Electoral, José Antonio Meade.

Beatriz Paredes / Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Enrique Ochoa / Foto: Rafael Ramírez | El Sol de México

Foto: Rafael Ramírez | El Sol de México

En su oportunidad, la diputada Dulce María Sauri Riancho señaló que María de los Ángeles Moreno demostró que una mujer puede transitar por los más altos cargos de la política mexicana.

Al funeral también han asistido Jorge de la Vega, ex secretario de Agricultura durante el sexenio del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari; Ignacio Pichardo, ex gobernador mexiquense; Virgilio Andrade, titular de la Secretaria de la Función Pública en la pasada administración, y Diodoro Carrasco Altamirano, ex secretario de Gobernación.

Jorge de la Vega / Foto: Rafael Ramírez | El Sol de México

Pedro Joaquín Coldwell / Foto: Rafael Ramírez | El Sol de México

