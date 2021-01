Políticos en México felicitan a Joe Biden; piden a AMLO relación institucional

Con la toma de protesta de Joe Biden como presidente número 46 de Estados Unidos, diversos políticos en México emitieron sendas felicitaciones al nuevo mandatario norteamericano y algunos aprovecharon para pedir al Gobierno de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador a que abandone posiciones patrioteras para recuperar una buena relación con su homólogo estadounidense.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas emitió un mensaje desde su cuenta de Twitter, donde felicitó a Joe Biden y a su vicepresidenta, Kamala Harris, por su toma de posesión y subrayó que “su llegada es un nuevo comienzo para las relaciones con México y la oportunidad de avanzar con el trabajo en beneficio de nuestros hermanos migrantes”.

Felicito a @JoeBiden y @KamalaHarris, por su toma de posesión de la Presidencia y Vicepresidencia de los 🇺🇸.



Su llegada es un nuevo comienzo para las relaciones con 🇲🇽 y la oportunidad de avanzar con el trabajo en beneficio de nuestros hermanos migrantes.#Inauguration2021 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 20, 2021

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, expresó que Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, “inicia una nueva era para la relación bilateral con nuestro país”. Mientras afirmó que el Senado mexicano “velará por reforzar la cooperación basada en el respeto, que genere bienestar en ambas naciones”.

Con @JoeBiden como presidente de los Estados Unidos de América inicia una nueva era para la relación bilateral con nuestro país. El @senadomexicano velará por reforzar la cooperación basada en el respeto, que genere bienestar en ambas naciones. https://t.co/EJkgWpRtv7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 20, 2021

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, de la Comisión Permanente, la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja y como presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión antes mencionada, emitió un pronunciamiento para felicitar a Bien y Harris por su toma de protesta y, en él, expresó que el Poder Legislativo mexicano celebra la culminación del proceso electoral en EU y saludan el inicio de la nueva administración y les deseó éxito en su encargo.

En su oportunidad, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza expresó que en su partido le desean “mucho éxito a su administración y esperamos que sea el inicio de un nuevo capítulo para la democracia americana y la relación bilateral México - Estados Unidos.

¡Muchas felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris!



En @AccionNacional le deseamos mucho éxito a su administración y esperamos que sea el inicio de un nuevo capítulo para la democracia americana y la relación bilateral México - Estados Unidos.🇲🇽🇺🇸#InaugurationDay — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 20, 2021

Ante la toma de protesta de Biden, también la bancada del PAN en el Senado de la República hizo un exhorto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para abandonar posiciones patrioteras y recuperar la agenda de integralidad de la región de América del Norte.

El ex presidente Felipe Calderón apuntó desde su cuenta de Twitter, apuntó que comparte “el sentimiento de esperanza que despierta la transición de gobierno de Estados Unidos, y sobre todo el llamado a la unidad del nuevo presidente, pidiendo a todos los americanos que se unan en la causa de la reunificación. ¡Felicidades y éxito”

I share the feeling of hope awakened by the transition of the US government, and above all the call for unity by the new President, asking all Americans to unite in the cause of reunification. Congratulations and success @JoeBiden! God bless USA and Mexico. https://t.co/JZSjeyaD2u — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 20, 2021

Además de este llamado, los senadores panistas que integran la Comisión Permanente en el Congreso, en conferencia de prensa virtual, urgieron al mandatario mexicano a que envíe una propuesta de Embajador de México en Estado Unidos.

La senadora panista Alejandra Reinoso expresó, en torno a la relación bilateral con nuestro vecino del Norte que, “las relaciones entre México y Estados Unidos van más allá de las relaciones entre sus gobiernos y, sin embargo, es justo reconocer que el Gobierno mexicano no ha puesto el esmero suficiente para comenzar con el pie derecho el diálogo con la nueva administración en Washington”, señaló.