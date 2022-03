Políticos reaccionan a carta de AMLO para el Parlamento Europeo

Tras darse a conocer la carta que el Gobierno de México envió al Parlamento Europeo después que realizaron un acuerdo para llamar a México para que proteja los derechos de los periodistas en nuestro país, el comunicado los calificó como “borregos”.

Mediante un comunicado, el Gobierno de México apuntó: “Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”.

Te puede interesar: Gobierno de México llama 'borregos' a parlamentarios europeos

Entre sus ataques a los representantes europeos, el Gobierno de López Obrador recalcó que “México es un país pacifista que ha optado por la no violencia” y asegura que es partidario del diálogo, no de la guerra, a la vez que resaltó que no envía a armas “a ningún país bajo ninguna circunstancia”, como sí lo hacen en Europa ahora ellos.

Tras compartir la carta, políticos en México señalaron su sorpresa. Tal fue el caso del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que en un inicio se mostro sorprendido al pensar que el comunicado era falso, para después declarar que le parece "desafortunado".

La verdad que sí. Me parece muy desafortunado. Pensé que era falso. Pero me parece, por decirlo suave, poco diplomático; podría ser enérgico sin ser panfletario. https://t.co/HciMqvXdSN — Fernández Noroña (@fernandeznorona) March 11, 2022

"Me parece muy desafortunado. Pensé que era falso. Pero me parece, por decirlo suave, poco diplomático; podría ser enérgico sin ser panfletario", señaló el diputado.

Por su parte, el militante de Morena, Antonio Attolini, defendió el informe publicado por México y comparó la situación que ocurre en Bolivia.

Potente respuesta del @GobiernoMX a los eurodiputados: pic.twitter.com/i16OILIgku — Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) March 11, 2022

"Los «borregos» aplaudieron un golpe de Estado en nombre de la ley y la libertad en Bolivia.Es oportuno de denunciar su hipocresía", señaló el funcionario.

Por su parte, la página del partido Morena defendió el comunicado, señalando que "Es momento de definiciones".

Es momento de definiciones #MéxicoSoberano https://t.co/GDAVcTHXI4 — Morena (@PartidoMorenaMx) March 11, 2022

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, compartió el comunicado en sus redes sociales.