Políticos se lanzan contra AMLO ante "silencio" por masacre en Minatitlán

Exmandatarios y políticos cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por su tuit en el que critica a sus opositores y no hacer referencia al ataque en un restaurante de Minatitlán que dejó 13 muertos.

En una serie de tuits, Vicente Fox afirmó que el primer trimestre de la administración de López Obrador ha sido el inicio más violento de los últimos sexenios.

Asimismo, calificó como una “vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión”.

Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión.



No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí.



¡No más violencia! #Minatitlan https://t.co/bwKvteDl3t — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de abril de 2019 "Sube a 14 cifra de muertos en Minatitlán"



"Hallan cuerpo embolsado en Edomex"



"Asesinan a pintor y su familia en SLP"



El primer trimestre de AMLO ha sido el inicio más violento de los últimos sexenios



Esta es la realidad!

Mientras, López atacando, denigrando, MINTIENDO — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de abril de 2019 Esto se lo debemos a López.

Gobernar, no es solo cotorrear en la mañaneras.

Gobernar, no es asunto de ideologías, neoliberales, conservadoras o populistas.

Escucha López, Gobernar es dar resultados.

Esto esperamos de tí los mexicanos.

NO vemos claro.

Para cuando? https://t.co/U2cC5xRaIq — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de abril de 2019 El tiempo vuela!!

Y el futuro de México y nuestros hijos,sin soluciones, sin ver cambio alguno más que en las palabras, las promesas,los engaños y hasta las mentiras

Que paso López con toda la cotorreada q le pusiste a 30 millones de Mexicano.

Otros 60 millones NUNCA te creimos. https://t.co/4j5T2ZYkFR — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de abril de 2019

Por su parte, Felipe Calderón calificó al gobierno de AMLO como “régimen corrupto”.

Y aclarando: “el régimen corrupto”, cómo le llama, ahora son ellos. https://t.co/dVLZPNsRoC — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 20 de abril de 2019

Mientras el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, hizo un llamado al Ejecutivo en la misma red social para que cese su discurso de división y se reconcilie con todos los mexicanos.

El legislador panista recordó que México necesita atender los momentos de violencia e impunidad por los que se atraviesa y pidió que se construya en unidad el Estado de derecho.

Presidente @lopezobrador_, lo invito a una reconciliación con todos los mexicanos. ¡Ya basta de dividir! El país merece transitar en un Estado de derecho para atender de manera urgente los momentos de violencia e impunidad que vivimos. ¡Construyamos juntos! https://t.co/PqBKVRtAmi — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) 20 de abril de 2019

“El país merece transitar en un Estado de derecho para atender de manera urgente los momentos de violencia e impunidad que vivimos. ¡Construyamos juntos!”, concluyó el legislador guanajuatense.

En tanto, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, le señaló que la violencia no acabará con sermones.

#Minatitlán es el reflejo de una terrible realidad de violencia e inseguridad, de descomposición del tejido social, corrompido desde el poder, eso no cambiará de un día a otro, ni con sermones o buenas intenciones, requiere de las capacidades del Estado mexicano, de todas y todos — Martha Tagle (@MarthaTagle) 20 de abril de 2019

||Con información de Rafael Ramírez||