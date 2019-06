Por elección libre, Morena elegirá nuevo presidente del Senado

Morena elegirá al próximo presidente del Senado de la República por elección libre, en votación abierta y en urnas transparentes, dio a conocer el coordinador del grupo mayoritario en este recinto, Ricardo Monreal, quien también rechazó entregar la Mesa directiva a otro grupo parlamentario.

El coordinador de la banca morenista en el Senado, informó que convocará a los senadores de su grupo parlamentario a mediados de agosto, entre el 15 y el 20 de agosto, en donde dijo también que contemplará la participación de sus aliados el PT y el PES para la votación.

“Los que van a decidir es la mayoría, de hombres y mujeres en el Senado, del grupo parlamentario y los aliados”, afirmó.

Detalló que dentro del grupo parlamentario de Morena hay libertad dentro de sus integrantes, y dijo que “hay quienes se inclinan por una mujer, a propósito de esta corriente de paridad de género; hay quienes incluso piensan que sino se cambia de género puede ser otro hombre, renovar la Presidencia; y hay quienes también apoyan a la reelección”, comentó.

Al rechazar que apoye la reelección de Martí Batres al frente de la Mesa Directiva, el de Zacatecas afirmó que obedecerá la decisión de la mayoría de los que sufraguen, “en urna transparente y abierta, los que quieren que haya una mujer en la Presidencia, los que quieren que haya una reelección o los que quieren que haya una renovación de hombre en la presidencia”.

“No, no es así. Yo lo respeto mucho, creo que su trabajo ha sido muy eficiente y creo que Martí ha sido muy buen Presidente, muy buen conductor, pero yo no le he dado por adelantado mi voto y tampoco lo he rechazado. Pero no me he definido, será el grupo mayoritario, como en toda democracia”, comentó.

Por su parte, rechazó que se esté pensando en otorgar la dirección de los trabajos legislativos a un grupo de oposición, pues enfatizó que como partido han ejercido responsablemente la conducción de la Mesa Directiva de este órgano.

“No, no, eso se descarta. Somos mayoría y aunque somos mayoría, la ejercemos de manera responsable y, obviamente eso no está dentro del ejercicio que realizaremos”, refirió.