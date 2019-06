“Por honestidad”, AMLO invita a renunciar a quienes difieran del nuevo gobierno

Tas rechazar que presionó a Guillermo García Alcocer para que dimitiera a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a que renuncien aquellos funcionarios públicos que difieren del "nuevo proyecto" de Gobierno.

Explicó que en un acto de honestidad el expresidente de la CRE, al igual que los consejeros de Petróleos Mexicanos y otros comisionados, han renunciado en un acto de honestidad y reconocimiento sobre el fracaso de la reforma energética.

“Nosotros no presionamos a nadie, nosotros lo que quisiéramos, y lo han hecho algunos, es que los que no comparten el proyecto de nación, pues en un acto de honestidad, deben de optar por otra manera de laborar, hay muchos que pueden estar en la academia o en cualquier otra parte, incluso en las empresas privadas suele pasar mucho esto”, dijo durante la conferencia mañanera.

Acotó que no habrá presiones en el resto de los órganos reguladores, pero los que no estén de acuerdo con el proyecto de nación, deberían marcharse porque mantenerse sólo por el cargo es deshonesto.

“Lo que no está bien es que no se esté de acuerdo con el nuevo proyecto de nación y se mantenga solo por el cargo, eso no es honesto, aunque está permitido”, opinó.

Comentó que en los próximos días enviará la terna para sustituir a García Alcocer, a los consejeros de Pemex y otros órganos reguladores para que sean ratificados por el Senado de la República, o en su defecto la Comisión Permanente, ya que el Congreso de la Unión se encuentra en receso.

García Alcocer anunció este lunes su renuncia a la CRE por discrepancias con los nuevos integrantes del organismo y tras choques con López Obrador.

El presidente mexicano dijo en la rueda de prensa que el actual Gobierno y García Alcocer tienen "proyectos distintos y contrapuestos" dado que el regulador energético llegó a su cargo durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

En febrero, López Obrador consideró que había un "conflicto de interés" en García Alcocer porque tenía familiares que trabajaban en el sector, si bien aseguró que no había pedido su renuncia.

Sin embargo, este martes dijo desconocer si hay investigaciones sobre este asunto.

Este lunes, también renunciaron, alegando motivos personales, el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, y el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar García Harfuch.

Son las primeras bajas de la Fiscalía General de la República (FGR) desde que Alejandro Gertz Manero, muy cercano a López Obrador, asumió la dirección del organismo el 18 de enero.