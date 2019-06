Por opacidad, el INE sanciona a Morena

El Instituto Nacional Electoral multó con 241 mil 800 pesos a Morena por incumplir sus obligaciones de transparentar la información sobre sus cuotas partidistas, tabulador del partido y gastos de comunicación social, entre otras cosas.

El consejero Ciro Murayama Rendón explicó que en este año el Inai ha resuelto 12 casos en contra de Morena por incumplir con sus obligaciones de transparencia ante diferentes solicitudes de ciudadanos.

“Morena no está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia, la gente quiere conocer distintas cosas, no están accesibles, hacen la solicitud, se le instruye por parte de la autoridad correspondiente en materia de transparencia, que es el Inai al partido dar a conocer esa información a la que está obligado. El partido no atiende la resolución del máximo órgano del Inai, y entonces nos da vista para que sancionemos”, dijo durante la sesión.

Murayama Rendón comentó que los partidos deben de transparentar toda esta información no para las autoridades electorales, sino para que los ciudadanos conozcan cómo están gastando los recursos públicos y cómo toman las decisiones políticas de quienes los representan.

No es la primera vez que se toca el tema de la transparencia de Morena en el Consejo General. En febrero de este año el partido recibió una multa de 80 mil 600 pesos por el mismo motivo. En esa ocasión, Morena argumentó que incumplía con sus obligaciones de transparencia porque su página de internet tenía un virus, lo que no bastó para salvar la sanción.

Por otro lado, el INE también amonestó públicamente a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Morena por indebida afiliación y utilización de datos personales de la ciudadanía.

La consejera Claudia Zavala dijo que esta sanción llega en el momento en que los partidos están en el periodo para que depuren sus padrones de afiliados,“se impone desde una solución integral del problema j respecto de la correcta afiliación y desafiliación de los partidos políticos”.