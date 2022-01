Por poderosos que sean, ningún órgano autónomo debe sustituirnos: Monreal

No permitamos que el INE ni que ningún órgano autónomo nos sustituya; no permitamos que usurpen funciones órganos autónomos que, por poderosos que sean, no tienen razón de violar el principio de legalidad, así lo expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

Dijo que a través del diálogo y la tolerancia se construyeron los consensos en el Senado de la República para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, que busca fortalecer nuestra democracia mediante la participación política de los ciudadanos.

En un mensaje en sus redes sociales publicó, como parte de su informe de resultados, el coordinador parlamentario de Morena enfatizó que “los organismos autónomos no deben violar el principio de legalidad”.

Recordó que el 3 de septiembre de 2021, la Cámara de Senadores concretó, con 101 votos a favor y dos en contra, la legislación que regula este ejercicio de democracia directa.

Monreal Ávila destacó que se realizó “un gran esfuerzo” para, por primera vez en la historia de nuestro país, establecer esta figura en el marco jurídico nacional e, incluso, Morena y senadores aliados retiraron la reserva al artículo 33 de la Ley, que planteaba que el Presidente podía opinar sobre el ejercicio.

Monreal reconoció la actitud de cada uno de las y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, pues el proyecto fue aprobado prácticamente por unanimidad.

De esta manera, el legislador recordó que, para construir consensos y los acuerdos en torno al nuevo ordenamiento, la mayoría legislativa en el Senado de la República retiró la reserva que presentaron ese día.

“Cuando se usa la política, la tolerancia y el diálogo, siempre se llega a buen término”, manifestó Ricardo Monreal.

La Ley tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de los ciudadanos a solicitar, participar, “ser consultados” y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Dispone que la pregunta que se realizará cuando se lleve a cabo este ejercicio será: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, concluye Ricardo Monreal su mensaje.