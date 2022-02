¿Por qué AMLO habla tan lento? Lo que él mismo ha respondido

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una peculiaridad en cuanto a su forma de hablar, que a lo largo del tiempo lo ha caracterizado: hablar lento.

Sus respuestas se caracterizan porque son lentas, así como sus discursos, haciendo que incluso sus conferencias desde Palacio Nacional lleguen a prolongarse hasta tres horas.

En redes sociales han comentado que pareciera que AMLO no tiene conocimiento de los temas sobre los que es cuestionado y hasta que no tiene la capacidad para hablar en público.

Lo anterior le ha valido críticas no sólo ahora sino desde antes de su mandato, pero cómo explica AMLO esta particularidad? Aquí te damos su respuesta.

En una de sus clásicas mañaneras, López Obrador explicó la razón de por qué su hablar es más lento que el de los demás, asegurando que es como una medida de precaución.

"Lo que les molesta más es mi lentitud. Yo les ofrezco una disculpa porque no hablo de corrido y dicen que me están viendo y están: ya, ya ya… pero imagínense que yo diga algo impropio por andar con la prisa, se vuelve noticia mundial, entonces por eso es que prefiero hablar despacio para no cometer una equivocación".

Cabe recordar que el año pasado también fue señalado por el tiempo que tardó en su discurso cuando estuvo con Joe Biden en noviembre.

Fueron 8 minutos y 35 segundos de discurso sin interrupción. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se explayó en su primera reunión en persona con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y la traductora de EU tuvo que hacer lo imposible para captar con exactitud cada una de sus palabras.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los dos líderes empezaron este jueves su encuentro en Washington, donde Biden fue el primero con un discurso de 5 minutos y medio en el que repasó los lazos entre ambos países y expresó confianza en que la alianza con López Obrador demuestre que "las democracias pueden funcionar" ante el auge de modelos autocráticos como el chino.