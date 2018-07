¿Por qué Beatriz Gutiérrez no quiere ser la primera dama de México?

| Con información de Gabriela Jiménez |

Beatriz Gutiérrez Müller esposa del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se distinguió durante la campaña presidencial como una mujer de bajo perfil, sus intervenciones fueron mínimas hasta que tomó el micrófono y propuso eliminar la figura de la primera dama

El pasado 27 de mayo, Gutiérrez Müller, esposa del candidato Andrés Manuel López Obrador, propuso eliminar la figura de la primera dama, ya que la considera clasista y en México no debe haber mujeres de primera ni de segunda.

"Hoy he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la primera dama, ¿por qué?, porque en México no debe haber mujeres ni de primera ni de segunda. Tampoco queremos que haya hombres de primera ni de segunda", pidió Gutiérrez Müller en Minatitlán, durante la gira proselitista del político tabasqueño.

La también escritora dijo que no estaba dispuesta a dejar de ser "Beatriz", ser madre, esposa ni abandonar su profesión que tanto ama.

La política no es lo mío ya lo he dicho en más de una ocasión; me parece importante como actividad para transformar una sociedad, pero en lo personal no me dedicaría a eso

Beatriz Gutierrez Gutierrez en el documental de AMLO, 'Esto soy'

Continuar con este ideario es clasista y reduce a las cónyuges de los mandatarios a su sombra, por lo que, la esposa del presidente de México debe ser una compañera, más no compartir el poder.

¿Cómo imagino entonces que debe ser la esposa de un presidente? Una mujer que sabe identificar las acciones transformadoras, requeridas para crear un profundo plan de políticas públicas.

De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, esta figura puede ser revocable, cada vez que se señala que el poder ejecutivo sólo debe recaer en el presidente de la República y no en una familia o matrimonio, comentó Gutiérrez Müller.

La historiadora aseguró que ella no tiene intereses político electorales, por lo que, si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones de 2018, no asumirá ningún cargo de gabinete si se convertirá en funcionaria pública.