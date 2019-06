Por reestructuración, SCT recorta 20% de su personal

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recortó el 20 por ciento de su personal, como parte de la labor de reestructuración que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el titular de esta dependencia, Javier Jiménez Espriú.

En la dependencia hay cerca de 50 mil empleados, dentro de los que despidieron a los mandos medios porque no eran empleados propiamente de Comunicaciones y Transportes, sino personal de empresas que prestaban servicio a la Secretaría vía outsourcing.

“Había un exceso de personal, muchos de ellos por outsourcing, no eran empleados directos de la Secretaría, sino de empresas que daban servicio a la Secretaría. (El presidente) nos pidió que hubiese un recorte de por lo menos del 20 por ciento”, explicó Jiménez Espriú.

Comentó que los recortes no incluyeron a personal sindicalizado, por no ser reajustables, como en el caso de los 10 mil carteros del Servicio Postal Mexicano; sin embargo, aún no tienen una numeralia de los despidos.

“Todavía no sabemos cuál es el total, pero no estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de la reestructuración de los mandos medios, nosotros tenemos muchísima gente sindicalizada. Tiene usted por ejemplo, el servicio postal mexicano, tenemos ahí cerca de 10 mil carteros”, acotó.

Al salir de la reunión privada con el presidente y contratistas de la SCT, entre ellos Grupo ICA, comentó que no saben de quiénes son los drones que sobrevuelan los territorios de Santa Lucía, para verificar que no se construya el aeropuerto “Felipe Ángeles”.