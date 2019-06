Muñoz Ledo acusa a Ebrard de invadir facultades

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que el Canciller Marcelo Ebrard está invadiendo facultades de la Secretaría de Gobernación en tema migratorio.

Entrevistado en el marco del foro “Las Tres Dimensiones del Desarrollo, una oportunidad para legislar con futuro para México”, en el Senado de la República, consideró que se discute "si la Secretaría de Gobernación (Segob) es la responsable de poder contener la migración o le corresponderá a la cancillería”.

Sostuvo que en el territorio nacional no se está devolviendo a migrantes y que no existe la prohibición expresa de que éstos no entren.

“Nosotros no estamos devolviendo migrantes, en este momento no existe prohibición expresa de que los migrantes entren. Estamos discutiendo, y lo va a discutir el pleno, , expuso.

También lamentó que la Guardia Nacional se use para contener el flujo migratorio, y precisó que es una solución contra el crimen organizado y no contra los migrantes.

El diputado federal por Morena rechazó que haya acuerdos ocultos, con relación a lo logrado el viernes pasado en Washington, para detener el cobro de aranceles a productos mexicanos y para controlar el flujo migratorio por la frontera sur de México.

Sin embargo, Muñoz Ledo comentó que el presidente estadunidense Donald Trump “sigue diciendo que hay acuerdos sujetos y que los va a ir soltando poco a poco, es una amenaza adicional”.

En este punto, precisó que de haber algo adicional en la materia, el Senado lo tendrá que conocer y discutir, como ya lo ha dicho el propio gobierno federal, a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

también recomendó al gobierno federal alistar su programa de control de daños si el presidente estadunidense Donald Trump hace públicos los acuerdos, que ha sostenido, no se han hecho públicos.

“Dígase lo que se diga en México, él va a hacer público lo que hablaron los funcionarios mexicanos, prepárense para desmentirlo”, advirtió.

Ante ello, la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, aclaró que los asuntos migratorios y los asuntos comerciales se ven por distintos canales, e hizo hincapié en que los acuerdos alcanzados la semana pasada en Washingotn no significan una responsabilidad para México, aunque le permite la oportunidad de ubicarse como “un líder para atender esta problemática desde su raíz”.

“La conexión entre lo económico y lo migratorio es obvia, estar apretando las tuercas no solamente con los aranceles”, reviró Muñoz Ledo a su compañera de bancada.





Con información de Jacob Sánchez y Notimex