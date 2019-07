Muñoz Ledo se retracta y confirma continuidad de Sánchez Cordero en Segob

Ciudad de México. – Durante un encuentro del diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, con los manifestantes que hoy bloquearon el palacio legislativo de San Lázaro, preguntó a reporteros que se encontraban en el encuentro si había renunciado ya la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Hace una hora me dijeron que sí, y ahora me dicen que no está confirmado (que haya renunciado Sánchez Cordero”, expresó el legislador de Morena.

Este hecho causó sorpresa entre los periodistas quienes trataron de corroborar la información y más tarde el propio legislador aclaró en su cuenta oficial de Twitter que se había tratado de un mal entendido y que la propia funcionaria le había aclarado que no ha renunciado a su encargo.

Gracias querida @M_OlgaSCordero por tu llamada que confirma tu continuidad en el cargo. Toda la Mesa Directiva de la Cámara de @Mx_Diputados te aplaudió. Confiamos en tu comportamiento democrático. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) 18 de julio de 2019

