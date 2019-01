Porfirio Muñoz Ledo se desvanece al llegar a Palacio Nacional

Con información de Gabriela Jiménez y Rafael Ramírez

Este jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se desvaneció cuando ingresaba al Palacio Nacional, donde se lleva a cabo la tercera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Luego de bajar de su vehículo, y tras dar algunos pasos, Muñoz Ledo tuvo que ser apoyado por personal que lo acompañaba para que no cayera al suelo.

Muñoz Ledo llegando a Palacio Nacional pic.twitter.com/CqwdvaI4zS — AndreArt (@andreart2001) 24 de enero de 2019

Pese al percance, Muñoz Ledo se presentó en silla de ruedas a la sesión en el Salón Tesorería, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún no se sabe la causa de este desvanecimiento.

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México





"Me encuentro bien de salud"

Tras el desvanecimiento, Porfirio Muñoz Ledo indicó que se encuentra bien y agradeció la preocupación por su salud, e informó que sigue en el evento.

Explicó que este tarde se sometió a dos intervenciones dentales con su respectivo procedimiento médico, pero a fin de cumplir con los compromisos como presidente de la Cámara baja, tomó la determinación de acudir a la reunión en Palacio Nacional.