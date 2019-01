PRD pide a AMLO unificar salarios y evitar diferencias entre mexicanos

El líder perredista en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo Cardona, urgió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a que incremente el salario mínimo a 176 pesos, pues recordó que, en promedio, para que una familia pueda adquirir la canasta básica se requiere de unos 311 pesos.

De este modo, a nombre de su partido, exhortó al presidente López Obrador, para que emita un decreto presidencial y evite diferencias entre mexicanos, con el objetivo de unificar el salario mínimo en todo el país a 176 pesos diarios.

El diputado Gallardo Cardona cuestionó la decisión del Presidente de la República para aumentar el salario en los estados del norte de México.

“Hay que preguntarle a Andrés Manuel López Obrador, si existen dos tipos de mexicanos, los de primera y de segunda, para nosotros hay una sola Constitución la cual es muy clara, donde todos somos iguales y nada está por encima de la ley, él está haciendo una diferenciación muy grande al marcar por medio de un decreto presidencial, ni siquiera por una modificación de la Ley de Ingresos y Egresos”, apuntó el perredista.

“Ahora está en sus manos, no en la de los diputados, ni en la de los senadores, no hay pretextos para que nos apoye, que reconsidere y rectifique su manera de pensar porque todos los mexicanos requerimos el salario de 176 pesos, no solamente el norte, lo necesita el centro y sur del país”, concluyó.