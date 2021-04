PRD rechaza amagos de Morena y Félix Salgado contra el INE

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) alertó que las presiones de Morena y Félix Salgado para que no haya elecciones en Guerrero, buscan descarrilar el proceso electoral; esto, luego que Salgado advirtió que, de no ser candidato, no permitirá que se desarrolle el proceso electoral en ese estado.

El PRD, a través de su dirigente nacional, Jesús Zambrano, manifestó que no obstante a estos amagos, confía en que el Instituto Nacional Electoral (INE) niegue la candidatura al senador Salgado y, con esto, refrende su compromiso con la legalidad y la democracia.

Es de recordar que el viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidió al INE revisar el caso de la candidatura de Salgado Macedonio, luego que el árbitro electoral había determinado el 25 de marzo pasado, retirarle la candidatura al guerrerense, porque no presentó sus informes de gastos de precampaña.

Luego de esto, Morena emprendió una serie de acciones para descalificar la INE y amagó con hacer desaparecer al Instituto. Mientras que este domingo, Félix Salgado aseguró que “no habrá elecciones en Guerrero” si él, no es candidato a gobernador en su estado y alegó que el INE está ejerciendo “violencia política” en su contra.

Ante esta situación, Zambrano Grijalva expresó que “las bravatas de Félix Salgado de que hay que desaparecer al INE responden a una estrategia de Morena para descarrilar al árbitro electoral y poner en duda la elección, porque van a perder la mayoría el 6 de junio.

Zambrano mencionó que este sábado, “en un intento desesperado de ejercer presión, (Salgado) partió hacia la Ciudad de México para esperar el veredicto del INE. Solo llegará para que le confirmen que no será candidato”, aseveró el líder PRD.

“A pesar de que el partido del presidente de la República, insistió en el tema, el Tribunal se mantuvo firme y decidió regresar al INE el caso. Confiamos en que este refrendará su compromiso con la democracia y la legalidad”, indicó Zambrano.

En este sentido, recordó que la ley es clara y establece la cancelación del registro de candidatura al incurrir en la no presentación de los informes de gastos de precampañas, falta en la que, subrayó, incurrió Félix Salgado Macedonio; por otra parte, dijo que, el otro candidato sancionado de Morena, pero a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, al que también se le retiró la candidatura, “presentó un informe de gastos extemporáneo”.

Zambrano concluyó que el asedio que Morena ha emprendido hacia las y los consejeros electorales que decidieron apegarse a la ley en este caso, ha ido en aumento.

Mencionó que en días recientes, el partido oficialista inició una campaña de desprestigio en redes sociales en contra de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama con la clara intención de presionar al órgano electoral.

“Una de las artimañas de Félix Salgado y Morena para intentar salirse con la suya fue decir que el guerrerense nunca recibió el estatus oficial de “precandidato”. Sin embargo, el Tribunal lo ha dejado en claro: sean llamados aspirantes, candidatos o de cualquier otra manera, tienen el estatus legal de precandidatos quienes contienden de forma interna en un partido para ser postulados a algún cargo de elección popular. No hay más”.

Zambrano concluyó que a pesar de que el dirigente de Morena, Mario Delgado intente desinformar a la ciudadanía al decir que el INE “no puede volver a retirar las candidaturas”, el TEPJF fue claro al mencionar de manera explícita que esta es una acción que aún puede confirmar el órgano electoral”.