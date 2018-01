PRD urge al gobierno mexicano mantener el precio de la tortilla

Ayer, Ángel Ávila Romero, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó al gobierno mexicano un Plan de Emergencia para contrarrestar el posible aumento de la tortilla, pues dijo traerá “un grave problema de carestía hacia la gran población en el país”, ya que aludió, “el Gobierno federal se negó a un aumento mayor del salario de los mexicanos”

“Si el Gobierno federal se negó a un aumento mayor del salario de los mexicanos, por lo menos que se responsabilice”, pidió Ávila Romero; urgió a que “debe existir un Plan de Emergencia con productores de maíz y con empresarios del ramo para mantener precios del año pasado”.

A través de un comunicado, la dirigencia del sol azteca detalló que es el gobierno quien tiene la obligación de “generar las garantías para que este aumento no se dé y debe acordar y ayudar a los productores de la masa y la tortilla, para que estos no tengan que subir el precio de este alimento” y así no impacté su bolsillo.

“El posible aumento al precio de la tortilla traería un grave problema de carestía hacia la gran población en el país que ya de por sí está sufriendo los estragos de una política económica fracasada”.

Ávila Romero señaló que el aumento al salario mínimo que acordó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fue “irrisorio” debido a que se negaron a escuchar propuestas del sector empresarial.

Exigen acciones contra aumentos

La senadora Dolores Padierna Luna pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegar acciones contundentes contra comerciantes que pretendan aprovecharse de la llamada “cuesta de enero” aumentando precios.

La legisladora recordó que la función principal de la Profeco es defender los derechos de los consumidores, guiarlos sobre las variaciones de precios que se registran y sancionar abusos.

En un comunicado, recordó que la Profeco ha descartado que exista un alza generalizada de precios y sus autoridades advertieron que “no vamos a permitir especulaciones”.