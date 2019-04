Preparan la resurrección del Partido Encuentro Social

La organización civil Encuentro Solidario (PES), que busca ser Partido Político Nacional, llevará a cabo tres asambleas estatales la próxima semana, la primera será en el Estado de México y el fin de semana próximo -26 y 27 de abril- será en Oaxaca y en la Ciudad de México, informó la coordinadora nacional de la organización, Alejandrina Moreno.

Morena señaló a El Sol de México que a la par han iniciado una etapa de capacitación en todos los estados del país para la organización de las Asambleas, debido a las exigencias del Instituto Nacional Electoral (INE), entre las que destaca el tema de la afiliación, pues ahora es obligatoria la afiliación con una Aplicación Móvil diseñada por el Instituto, situación que implicará de nueva cuenta afiliar a toda su base social (en referencia al extinto Partido Encuentro Social) y sensibilizarla para que conozca el nuevo proceso.

Reconoció que al perder el registro como partido político, todas las afiliaciones que tenían quedan eliminadas y el INE les exige volver a afiliar a sus militantes, eso implica nuevos registros bajo un nuevo sistema, con un Manual más específico que exige, entre otros datos un croquis.

“Por lo menos en tres estados del país estaremos iniciando asambleas la semana que entra, una en el inicio de la semana y las otras dos el fin de semana próximo, en tanto, en otros estados del país como Veracruz también la llevaremos a cabo.

Mientras en otros estados tenemos programadas hacer una o dos Asambleas. Ya estamos listos para las Asambleas”, explicó la coordinadora nacional del nuevo PES.

Agregó que cuentan con la intensión de completar las Asambleas antes de que concluya este año, debido a que en un par de meses se llevará el proceso de ajuste, tanto de las Asambleas como la Afiliación y poder concluir antes de que concluya el año, cumpliendo los dos requisitos.

“Nuestro objetivo es que antes de que concluya este 2019 hayamos concluido las más de 200 Asambleas que exige el Instituto Nacional Electoral y el mínimo de afiliados que de acuerdo al Instituto son 244 mil 388 afiliados”, apuntó Moreno.

Dijo que por el momento no han detectado problemas con la Aplicación Móvil, debido a que no la han utilizado, pues se encuentran en la etapa de capacitación, “nosotros creemos que vamos a tener un acompañamiento permanente con el INE y además de que contaremos con audiencias para cotejar cualquier error al emplear la nueva Aplicación y confió en que no habrá problemas”.

Respecto a la afiliación del nuevo partido Encuentro Solidario (PES) la coordinadora nacional informó que arrancará en el mes de mayo y confían en que no tengan problemas con la Aplicación Móvil.

Mientras que las Asambleas inician la próxima semana.

La ley exige celebrar por los menos en 20 entidades o en 200 Distritos electorales las asambleas; además de comprobar 3 mil afilados por entidad o bien por Distrito Electoral.

La organización Encuentro Solidario será quien reemplace al extinto Partido Encuentro Social (PES) que perdió su registro en las pasadas elecciones del 2018.