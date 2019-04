Presenta AMLO nuevos integrantes de la CRE

Al presentar a los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ayer, el Senado de la República no aprobó por mayoría calificada las ternas, porque demuestra que no son más de lo mismo.

Estoy contento, satisfecho porque es un buen signo que el Senado haya rechazado de nuevo las ternas, que envié a la Comisión Reguladora de Energía, porque esto demuestra que estamos viviendo una etapa nueva. Algo nunca visto para aquellos que podrían decir que es más de lo mismo, pues no aplaudió López Obrador durante la conferencia mañanera.

Los elegidos para la CRE son:

-Luis Linares

-Norma Leticia Campos

-José Alberto Celestino

-Guadalupe Escalante

López Obrador aseguró que respeto los resultados de las votaciones de los senadores, por lo que, aseveró que: "El Ejecutivo ya no es el poder de los poderes", en tanto que se respeto la autonomía y decisión de la Cámara Alta.

En medio del rechazo a los nuevos titulares de la Comisión Reguladora de Energía, urgió a que ya se aprueben sus propuestas legislativas para la revocación del mandato, las consultas populares y la nueva Ley de Confianza Ciudadana.

Señaló que hasta que no se apruebe la reforma al artículo 35 de la Constitución, no se podrá realizar la votación para decidir si se juzga o no por corrupción a los expresidentes neoliberales, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, hasta Enrique Peña Nieto.

Comentó que a él como a Juárez, le han rechazado iniciativas, mientras que a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto siempre les aprobaron todas las reformas como a Porfirio Díaz.