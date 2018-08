Presentan 17 hombres iniciativa de inclusión #NoSinMujeres

Diecisiete hombres, entre ellosun ministro de la Suprema Corte y el comisionado presidente del INAI, y ninguna mujer presentaron la iniciativa de inclusión #NoSinMujeres.



Dicha iniciativa pretende promover la inclusión de mujeres en eventos académicos de ciencias sociales.

En el panel de la Escuela Libre de Derecho aparecieron 17 hombres, entre ellos: Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Intergral a Niñas, Niños y Adolescentes, y Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, y Enrique Andrade, consejero del INE. La iniciativa @NoSinMujeresMX busca que académicos y profesionales de las Ciencias Sociales asuman el compromiso de no participar como ponente en ningún evento donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. @INAImexico @uescuelalibre @ISBeauvoir @ONUMujeresMX pic.twitter.com/vfmPXtEZaF — ACED AC (@ACEDacMX) 7 de agosto de 2018

Ante la polémica surgida en redes sociales, desde su cuenta oficial de Twitter la iniciativa, difundió un video, en el que Angélica Bucio, una politóloga que celebró la realización del evento, explicó que el hecho de que fueran hombres quienes hablaran sobre la inclusión de las mujeres en espacios académicos de ciencias sociales no fue un error.

¿Sin mujeres en la firma pública de @NoSinMujeresMX ? ¡Sí! pic.twitter.com/GrC1XCenLl — Angélica Bucio (@AngieBucioM) 7 de agosto de 2018

“No es un error, no es una equivocación, no es extraño. El compromiso que firmaron, como tal, dice ‘yo me comprometo a bajarme de un panel si no hay mujeres’. Por lo tanto, las mujeres no podemos ser firmantes”, señaló.

