Presentan primera denuncia contra Cuau ante FGR por foto con narcos

Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, presentó este lunes la primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que se inicie una investigación al mandatario por presuntos nexos con grupos criminales.

El también presidente del partido local Movimiento Alternativa Social (MAS) dijo que los elementos de prueba que entregó a la FGR para abrir esta carpeta de investigación es la fotografía que publicó el martes pasado El Sol de México, en donde aparece el gobernador morelense con tres líderes de cárteles de la droga antagónicos en ese estado.

“La denuncia se presentó en la delegación de la FGR en Morelos y es por delincuencia organizada, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalló Paredes Sotelo.

El 4 de enero, El Sol de México publicó en su edición impresa una fotografía en la que se observa a Cuauhtémoc Blanco junto a Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe” y/o “El Gato”, líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A un lado aparece Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, líder del grupo criminal “Comando Tlahuica” o “Los Tlahuicas”.

Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidoro Castro Santiago, “El Ray”, líder regional del CJNG en Morelos.

“El Ray” fue asesinado el 30 de octubre de 2019 al interior del Centro de Reinserción Social “Morelos”, en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos criminales.

Al día siguiente de la publicación, el gobernador de Morelos dijo que él se tomaba fotos con todo el mundo, que no se acordaba de esa imagen, que no conocía a los capos del narcotráfico con los que aparecía en el retrato, y que es “muy buena persona y me saco fotos con todos”.

También justificó que esta fotografía formaba parte de una ‘guerra sucia’ emprendida en contra de él por parte de “narco-políticos”.

Blanco Bravo también rechazó que la fotografía haya sido tomada en su casa del Fraccionamiento “Tabachines”, en Cuernavaca. Y cuestionó: “¿Ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa?”

Para el 6 de enero, diputados de oposición en el Congreso de Morelos señalaron que le tomarían la palabra a Cuauhtémoc Blanco, y solicitarán abrir una carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) y a la Fiscalía Anticorrupción del estado para que se esclarezca y, en su caso, se sancione al gobernador si se comprueban nexos entre el mandatario con grupos criminales.

Julio César Solís Serrano, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso morelense, dijo que de contar con las pruebas suficientes que presuntamente puedan vincular a Blanco Bravo con capos del narcotráfico, la instancia legislativa que preside solicitará a la Cámara de Diputados realizar un juicio político al gobernador del estado.









