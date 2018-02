Presidencia tacha de fake news declaración de AMLO sobre que EPN es huachicolero

El Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, consideró que son “Fake News” las recientes declaraciones de Andres Manuel López Obrador quien acusó al presidente Peña Nieto de ser el principal “huachicolero”del país,al comprar la mayor parte de la gasolina al extranjero en lugar de invertir en las refinerías mexicanas para obtener los combustibles aquí en nuestro país y todo por culpa de la Reforma Energética.



“Pues otra vez Fake News, esa afirmación muestra cuando menos una falta de conocimiento adecuado del tema. Confundir el tema del robo de combustible con una Reforma Energética, pues como confundir las sumas con las restas, mientras la Reforma Energética es una política pública responsable, que le genera a México, millones de dólares de ingresos, el robo de combustible es un crimen que perpetra el crimen organizado”.



Es más, Eduardo Sánchez dijo que extraer gasolina y refirmarla no es asunto tan fácil como algunos creen.



“Estos temas no pueden tomarse a la ligera ni verlos de manera simplista, extraer petróleo no es tan simple como perforar la tierra y esperar a que salga solo, ojalá así fuera. Bastaría ver una fotografía de un pozo en aguas profundas, un campo de lutitas para ver que esto no es así, por eso es importante estar bien informados”.



A MÉXICO LE PREOCUPA LA SITUACIÓN PETROLERA DE VENEZUELA



A México le “preocupa” las consecuencias que podría traer consigo una posible sanción petrolera a Venezuela, por las consecuencias que esto traería consigo para otras naciones de la región, aseguró el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien ratificó que el Gobierno de nuestro país, se opondrá a esa propuesta que impulsada por los Estados Unidos.



Joaquín Coldwell dejo claro que pude ratificar es que “México no va a imponer sanciones petroleras a ningún país, y que externamos nuestra preocupación por las repercusiones que podrían tener las sanciones petroleras a la población venezolana y sobre otros países, principalmente, del área de El Caribe”.



“Y para tal efecto se ha constituido un grupo técnico con Canadá, entiendo, y con Estados Unidos, para evaluar y mitigar estas cuestiones. Es una tema en el que la dependencia autorizada es la cancillería”, expresó.